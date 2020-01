Faber geeft bij Studio Voetbal tekst en uitleg over perikelen rond Bergwijn

Er is zondag het nodige te doen geweest rond Steven Bergwijn.

De 22-jarige vleugelaanvaller maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie van voor de wedstrijd tegen (1-1), vanwege een op handen zijnde transfer naar .

Ernest Faber gaf live bij Studio Voetbal zijn lezing over de perikelen rond Bergwijn. "Ik heb gesproken met Stevie. Hij was bezig met een transfer naar Tottenham Hotspur en wilde toestemming om daarheen te gaan."

"Van mij mocht hij gaan om daar een nieuwe toekomst op te bouwen", legt Faber uit. "Logischerwijs schakel je dan door en zit hij niet bij de selectie. Toen hij toestemming vroeg, zei ik: 'Stevie, het is heel simpel. Als jij liever daarheen gaat dan bij ons een wedstrijd te spelen, schakel ik snel door'."

"Ze waren nog in overleg met de directie en de nieuwe club. Wat er daarna besproken is, weet ik niet", vervolgt Faber, die bevestigt dat Bergwijn hem 'netjes' gebeld heeft. De aanvaller ontkende zelf dat hij geweigerd had om zondag in actie te komen voor PSV tegen FC Twente.

"Voor een trainer is het heel makkelijk: een speler is er wel of niet bij met zijn gedachten. Hij was met zijn gedachten bij een transfer, dus dan is het voor mij heel makkelijk. Dan neem ik spelers mee die wel met hun gedachten erbij zijn."

"Daar gaat mijn voorkeur naar uit. Ik heb het heel snel uit handen gegeven, zij waren bezig met elkaar." Kees Jansma vertelt dat Toon Gerbrands Bergwijn heeft verboden om naar Londen af te reizen. "Rond een uur of elf à half twaalf is ook Gerbrands geïnformeerd over de gang van zaken", verhaalt hij.

"Hij ging er vanuit dat er dan ook een aanbieding zou komen via de zaakwaarnemer van Bergwijn. Die aanbieding is niet gekomen. Er is ook geen contact geweest vanuit Tottenham met PSV."

"Gerbrands heeft uiteindelijk gezegd dat hij niet naar Londen zou gaan, dat heeft hij ook tegen journalisten gezegd. Er is geen bod of geen deal, dus er is geen reden om te gaan."

Lees beneden verder

Eerder werd gemeld dat PSV meer dan de door Tottenham geboden dertig miljoen euro verlangt, waardoor er voorlopig nog geen sprake is van een akkoord. Jansma stelt dat er voorlopig nog geen bod is uitgebracht door Tottenham, al heeft de Engelse club zich eerder al wel eens voor Bergwijn gemeld.

"De directie heeft gezegd dat hij niet mocht vertrekken, omdat hij nu eenmaal werknemer van de club is. Hij is echter toch gegaan. Hij wilde vandaag ook gekeurd worden."

"PSV heeft daarop gezegd dat zolang er geen sprake is van een deal, het geen zin heeft om daarheen te gaan. PSV heeft tegen Tottenham ook gezegd dat het voor nu niet meer hoeft."