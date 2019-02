FA onderzoekt transfer Sancho naar Manchester City

De Engelse voetbalbond stelt een onderzoek in naar de transfer van Jadon Sancho naar Manchester City, in maart 2015.

De toen pas 14-jarige Sancho werd door City destijds overgenomen van Watford. Der Spiegel claimt op basis van documenten van Football Leaks dat de Engelsen 230.000 euro hebben betaald aan Emeka Obasi, de zaakwaarnemer van Sancho. Volgens FIFA-reglementen mogen zaakwaarnemers niet worden betaald bij transfers van minderjarige spelers.



Een woordvoerder van de FA heeft inmiddels aan Omnisport bevestigd dat de bond die beschuldigingen gaat onderzoeken. Manchester City spreekt van 'een bewuste en doorzichtige poging om de reputatie van de club te beschadigen'. "We reageren niet op materiaal dat uit de context is gehaald en is gehackt of gestolen van de City Football Group en personeel van Manchester City", zei een woordvoerder afgelopen weekend.



Jadon Sancho zou uiteindelijk nooit in het eerste elftal van Manchester City spelen. In de zomer van 2017 verkaste de Engelsman naar Borussia Dortmund. De inmiddels 18-jarige vleugelspeler was dit seizoen acht keer trefzeker in 23 competitieduels van BVB, dat koploper van de Bundesliga is.