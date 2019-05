F-Side reageert op geweldsincident: "Zijn toen al gewaarschuwd om op te rotten"

De harde kern van heeft woensdagavond gereageerd op het incident dat dinsdag in Londen plaatsvond tussen een journalist van De Telegraaf en een supporter van de Amsterdamse club. Journalist Pim Sedee en diens cameraman Thom Schelstraete kregen tijdens een live-uitzending rondom het -duel met een klap van een voorbijganger. De F-Side suggereert in een statement dat de voorbijganger niet gefilmd had mogen worden.

De F-side stelt dat er behalve supporters ook media afkomen op het succes van Ajax dit seizoen in de Champions League. "Alles voor de kijkcijfers en verkoop, als het maar geld op levert! Velen onder ons zijn er niet van gediend om met hun porem in de media te verschijnen, want iedereen heeft immers zijn oordeel gelijk klaar. En heb je gelijk een etiket", zo klinkt het.



Verwezen wordt naar de returnwedstrijd tegen in de kwartfinales: "In Turijn liep De Telegraaf met een camera door het feestende en drinkende publiek te filmen. Mensen kwamen in beeld die niet in beeld wilden en toch bleef men filmen. Ze zijn toen al gewaarschuwd, c.q. verzocht op te rotten met hun cameraatje. Gisteren deden ze het weer en is er vaak genoeg gezegd om op te rotten."



"En dan gebeuren er bij het stadion schermutselingen, men blijft filmen, alles immers voor de cijfertjes. Dan gebeurt er iets wat we allemaal hebben kunnen zien, een F-SIDER doet wat ie moet doen. Zorgen dat de sensatie pers ophoudt met filmen! De volgende dag komt de kater en is heel jankend Nederland 'verbaasd' over het incident!", zo besluit men.