F-side kondigt grootse plannen aan: "Dit wordt een gekkenhuis"

Ajax staat op de drempel van de eerste Champions League-finale sinds 1996 en dat houdt uiteraard ook de trouwe aanhang bezig.

De F-side heeft grootste plannen voorafgaand aan de tweede confrontatie met van woensdagavond en wil met 'de grootste entrada van ooit' bij de Johan Cruijff ArenA alvast voor een goede sfeer zorgen.

De supportersgroepering van Ajax ontvouwt de plannen dinsdag in een bericht op de Facebookpagina. "De beslissende wedstrijd voor de finale in Madrid gaan we in style inluiden met de grootste entrada van Ajax ooit! Na de entrada direct naar binnen als je een kaart hebt en laat je vuurwerk dit keer lekker thuis, daar zorgen de spelers wel voor op het veld."



De sfeeractie van de F-side begint woensdagavond om 19.00 uur. "We willen dat iedereen alle ruimte krijgt om het mee te kunnen maken. Gewoon meedoen en zorgen voor een onvergetelijke sfeer. We praten nota bene over de halve finale . Iedereen komen, kaart, geen kaart. Oud en jong. Dit wordt een gekkenhuis."



De entrada voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen in de kwartfinale van het miljardenbal werd in de kiem gesmoord door de politie. Een waterwerper kwam er zelfs aan te pas om de actie van de supporters te stoppen. De zogeheten Amsterdamse driehoek van gemeente, politie en OM zette na afloop vraagtekens bij de behandeling van de Ajax-fans en kondigde een onafhankelijk onderzoek aan.