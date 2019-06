Extreme warmte op Afrika Cup eist tol: Nigeriaan zakt in elkaar

Samuel Kalu heeft vrijdag voor schrik gezorgd bij de Nigeriaanse selectie.

De aanvaller, die zich met zijn land aan het voorbereiden was op de eerste Afrika Cup-wedstrijd tegen Burundi, zakte op de training in elkaar. Gevreesd werd voor een hartaanval, maar de buitenspeler van Girondins de bleek te kampen met uitdroging, zo melden lokale media.

Bij het nemen van een hoekschop ging Kalu plotseling naar de grond. "Hij is voor tests naar het ziekenhuis gegaan", aldus perschef Ademola Olajire van Nigeria tegenover Goal . "Zijn situatie is stabiel. Hij was uitgedroogd. Hij had meer moeten drinken." Eerder sprak spelersvakbond FIFPro zijn zorgen uit over de extreme warmte in Egypte, waar vrijdagavond de Afrika Cup van start is gegaan.



Volgens FIFPro moet de organisatie van de Afrika Cup maatregelen nemen om de spelers te beschermen. Zo oppert de vakbond voor het verplaatsen van de wedstrijden die om 16.30 uur lokale tijd gepland staan. Verder wil de organisatie dat er vier in plaats van twee drinkpauzes worden gehouden. In sommige speelsteden in Egypte loopt het kwik overdag op tot boven de veertig graden Celcius.