Experiment pakt goed uit voor Ajax: "Het is een van mijn favoriete posities"

Quincy Promes begon dinsdagavond in de basis bij Ajax in de Champions League-wedstrijd tegen Lille OSC (3-0) en beschaamde het vertrouwen niet.

De international van het speelde vanuit de as van het veld een prima wedstrijd en was ook nog eens belangrijk door het openingsdoelpunt voor zijn rekening te nemen. Promes is na afloop dan ook tevreden.

Zijn hoogtepunt van de avond beleefde de aanvaller annex aanvallende middenvelder na ruim een kwartier voetballen, toen hij op aangeven van Nicolás Tagliafico de 1-0 tegen de touwen kopte.

"Dat is nog niet vaak gebeurd in mijn carrière. Het is niet een van mijn beste kwaliteiten", zegt Promes tegen Veronica over zijn kopdoelpunt. De afgelopen zomer van overgekomen speler komt de laatste weken steeds vaker aan spelen toe en geniet daarvan.

"Ik krijg nu de kans om te spelen. Ik ben hier om belangrijk te zijn. En mag nu op een mooi podium, de , de openingstreffer maken. Dat is een mooi moment."

Promes kreeg dinsdagavond van trainer Erik ten Hag de kans als nummer tien, omdat Donny van de Beek vanwege een blessure ontbrak. "Het is een van mijn favoriete posities. Het gaat elke keer beter. Het was even wennen, want ik heb er lang niet gespeeld, maar vandaag pakte het goed uit", vervolgt hij.

"Er kunnen een heleboel dingen beter. Ik denk dat we af en toe wat slordig waren in balbezit, zeker aan het einde. Dat zijn dingen die er uit moeten. We moeten de wedstrijd uitspelen zonder hen sterker te maken."

"Het is een heel mooie overwinning, maar ik denk niet dat het onze beste wedstrijd was", vult aanvoerder Dusan Tadic kritisch aan. "Ik denk dat er dingen zijn die we beter moeten doen. Maar het is altijd lekker als je met 3-0 wint. Dat is goed."

"Wij moeten proberen beter te worden. Soms moeten we beter druk zetten en de restverdediging beter op orde hebben. Op momenten waren zij gevaarlijk via de counter. Dan moeten we misschien een overtreding maken", aldus de Serviër.