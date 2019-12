'Exorbitante eisen Raiola maakten einde aan interesse Manchester United'

Erling Braut Haaland werd de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met verschillende Europese topclubs.

Ook werd genoemd als mogelijke nieuwe werkgever van de Noorse aanvaller, die zondag uiteindelijk voor koos. The Guardian en ESPN weten te melden dat the Red Devils zijn afgehaakt door de forse eisen die zaakwaarnemer Mino Raiola stelde tijdens de onderhandelingen.

Naar verluidt drong Alf-Inge Haaland, de vader van de van Red Bull Salzburg afkomstige aanvaller, aan op een ontsnappingclausule van vijftig miljoen euro, wat ook al niet goed viel bij de beleidsbepalers van Manchester United. Daarnaast wilde Haaland senior volgens bovengenoemde media op financieel gebied meeprofiteren van een toekomstige verkoop van zijn zoon.

De vader van de Dortmund-aanwinst is sowieso geen fan van the Mancunians, nadat Roy Keane zijn been brak met een keiharde tackle in 2001. "Ik heb een hekel aan Manchester United en kan hun spelers echt niet uitstaan", zo liet de oud-middenvelder van onder meer ooit weten.

Volgens ESPN heeft Raiola er bij Haaland op gewezen dat de een veel betere competitie zou zijn. De Noorse spits, die onlangs ook met sprak, tekende zondag uiteindelijk een meerjarig contract bij Dortmund, dat circa twintig miljoen euro overmaakt richting Salzburg.

Het bezorgt Ole Gunnar Solskjaer naar verluidt geen slapeloze nachten, want de manager van Manchester United geeft liever het vertrouwen aan Mason Greenwood, die dit seizoen zijn doorbraakt beleeft op Old Trafford. Daarnaast geeft Solskjaer qua uitgeven van geld de prioriteit aan andere plaatsen in zijn selectie.

Onder meer BILD en Kicker wisten zondag al te melden dat Dortmund honderd miljoen euro kwijt is aan de Haaland-deal. Naast het transferbedrag van twintig miljoen euro betaalt BVB jaarlijks een salaris van zes miljoen euro aan de Noorse aanwinst, die tot medio 2024 onder contract staat in Dortmund.

Haaland Senior ontvangt volgens de berichtgeving tien miljoen euro, terwijl Raiola wordt beloond met een bedrag van vijftien miljoen euro. Het salaris van Haaland, die ook werd gelinkt aan , , en , zou vanaf het derde jaar worden verhoogd naar acht miljoen euro, waardoor Dortmund onder de streep tientallen miljoenen euro neer moet leggen voor de spraakmakende wintertransfer.