'Exodus in Swansea; Bony en Nederlanders op weg naar uitgang'

Wilfried Bony verkast op huurbasis naar Al-Arabi uit Qatar, zo weten verschillende Engelse media woensdag te melden, waaronder de BBC.

De 30-jarige aanvaller van Swansea City werd de afgelopen twee duels buiten de wedstrijdselectie gehouden. De club uit Wales wil Bony lozen, aangezien zijn salaris drukt op de begroting.



Onder meer Galatasaray zou ook interesse hebben in de voormalig aanvaller van Vitesse, maar naar verluidt heeft Al-Arabi beet. "Het verhaal ontwikkelt zich. Ik denk dat hij op het vliegtuig zit naar Qatar terwijl wij dit gesprek voeren", zo sprak manager Graham Potter na afloop van het gelijkspel tegen Birminghan dinsdag. Bony verdient bij Swansea naar verluidt ongeveer 137.000 euro per week.



Leroy Fer en Luciano Narsingh staan ook voor een vertrek bij Swansea, zo klinkt het, terwijl ook de 21-jarige buitenspeler Daniel James in verband wordt gebracht met een uitgaande transfer. "Hij heeft veel potentie. Hij heeft nog achttien maanden op zijn contract. Natuurlijk is er speculatie, maar men heeft veel geld nodig om hem bij ons weg te plukken", aldus Potter. Voor Fer, die sinds 2016 voor the Swans actief is, zouden onder andere Fenerbahçe en Lille interesse hebben.