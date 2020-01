Exodus dreigt voor Sparta: "Ja, wie weet, Feyenoord is een mooie club"

Sparta Rotterdam zag Halil Dervisoglu al vertrekken naar Brentford, terwijl Ragnar Ache na dit seizoen aansluit bij Eintracht Frankfurt.

Daarnaast kwam maandagochtend naar buiten dat Lars Veldwijk in de nadrukkelijke belangstelling staat van het Zuid-Koreaanse Jeonbuk Hyundai FC. Abdou Harroui ziet Sparta ook niet als zijn eindstation, al wil de middenvelder de Rotterdamse club niet halsoverkop verlaten.

"Er is wel wat interesse, ik weet het niet precies, maar ik ben er blij mee", vertelt Harroui maandag tegenover RTV Rijnmond. "Ik zie het vooral als een teken dat ik het goed doe. Er zijn veel mooie clubs in Nederland, ik wil graag de stap maken."

De jonge Spartaan wil niet direct ingaan op concrete namen van clubs. "Dat weet mijn zaakwaarnemer en die vertelt me alleen dingen als er iets concreets is, dus geen geruchten ofzo."

De zaakwaarnemer van Harraoui is Saïd Boutahar, die als speler een verleden heeft bij . De verslaggever van RTV Rijnmond brengt de stadsgenoot van Sparta gelijk naar voren als mogelijke nieuwe werkgever van Harroui. "Ja, wie weet. Feyenoord is een mooie club, er zijn nog meer mooie clubs in Nederland."

"Ik weet niet waar de stap heengaat, maar ik hoop wel dat ik die stap gaat maken", aldus de aanvallende middenvelder, met een contract tot medio 2022 bij Sparta.

Harraoui zet in op een overstap naar een club uit de top vier in de , met , en als mogelijke gegadigden. "Ik heb er al aan geproefd bij ", benadrukt de jeugdinternational. "De balsnelheid, het hoge niveau. Ik hoop zo'n stap eerst in Nederland te maken, om eerst Eredivisie-ervaring op te doen."

"Dan wellicht de volgende stap naar het buitenland. Maar mijn focus ligt nu natuurlijk nog op Sparta."