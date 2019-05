Exodus Atlético Madrid gaat door: Juanfran vertrekt

Juanfran heeft donderdag zijn afscheid bij Atlético Madrid bevestigd. De 34-jarige verdediger had een aflopende verbintenis in het Wanda Metropolitano

De Spanjaard liet speciaal een persconferentie beleggen en werd in het zonnetje gezet door voorzitter Enrique Cerezo, die lovend was over zijn inzet in de afgelopen acht seizoenen. "Dit zijn de laatste dagen in dienst van Atlético", zegt de vertrekkende Juanfran in zijn afscheidsrede. "Ik hoop snel terug te keren, want dit is mijn thuis. Het zijn geweldige jaren geweest, de beste jaren uit mijn loopbaan. Het is voor mij een grote eer dat de mensen hier mij beschouwen als een clublegende."

De vleugelverdediger kwam sinds zijn komst in 2011 tot 355 wedstrijden namens de Madrilenen en veroverde in totaal zeven prijzen. Daarnaast stond hij tweemaal in de finale van de , al was in beide gevallen te sterk voor de buurman.



"Ik heb een verleden bij Real Madrid en mijn vader was een Real-supporter, maar ik ben echt een Atlético-man geworden", vervolgt Juanfran zijn afscheidsspeech. "Allemaal heel erg bedankt voor de getoonde liefde en het zingen van mijn naam in het Vicente Calderón en in het nieuwe stadion. Dat heeft voor mij meer waarde dan alle prijzen. Dit is mijn familie en mijn dank aan eenieder is dan ook erg groot."



Atlético heeft te maken met een uittocht van spelers. Lucas Hernández maakt de overstap naar en Diego Godín vertrekt waarschijnlijk richting , terwijl Filipe Luís ook transfervrij op weg naar de uitgang lijkt. Antoine Griezmann, die vorige week dinsdag zijn vertrek aankondigde, wordt gelinkt aan . Daarnaast is er ook onzekerheid over het aanblijven van de bij genoemde Rodri en Thomas Partey.