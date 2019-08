Excuses voor duurste verdediger ooit: "Eerste om fout toe te geven"

Paul Merson maakt dinsdag openlijk excuses aan Harry Maguire.

Volgens de analist van Sky Sports was hij zondag de beste speler was van in de 4-0 overwinning op . De 'mea culpa' van Merson is enigszins opmerkelijk, want hij noemde de transfersom van 87 miljoen euro die voor Maguire werd neergelegd eerder nog 'uiterst belachelijk'.

Merson zette in aanloop naar de debuutwedstrijd van Maguire op Old Trafford nog vraagtekens bij de verdedigende kwaliteiten van de twintigvoudig international van Engeland, die op het WK van vorig jaar nog de halve finale bereikte.

Lees beneden verder

De duurste verdediger ter wereld ooit, die het record overnam van Virgil van Dijk, zou volgens de oud-speler van onder meer niet met ruimte in zijn rug kunnen spelen. Snelle aanvallers als Pierre-Emerick Aubameyang zouden daarom wel raad weten met het tekort aan snelheid van de miljoenenaankoop van the Red Devils .

Na de eclatante zege van the Mancunians moet Merson zijn mening echter bijstellen. "Maguire heeft uitstraling, hij deelt orders uit en speelt over het algemeen heel sober. Hij speelde erg goed tegen Chelsea", zei Merson in The Debate . "Ik was ook wel erg kritisch op hem moet ik zeggen. Ik kreeg hem maandag niet te pakken, maar hoop Harry vandaag nog te spreken. Hij heeft me daarover al een berichtje gestuurd." Maguire werd na afloop van het duel met the Blues uitgeroepen tot Man of the Match .

"De dingen die ik over Harry heb gezegd kwamen er niet helemaal goed uit, want ik gaf hem niet het krediet dat hij eigenlijk hoort te krijgen. Ik ben verdedigers als Tony Adams en John Terry gewend, dat waren pure verdedigers. Daar ben ik dus de fout mee ingegaan. Harry heeft de halve finale van een WK gehaald en is international. Ik ben dan ook de eerste om toe te geven dat ik fout zat", aldus Merson.