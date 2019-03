Exclusief: Ter Stegen overwoog te vertrekken bij Barcelona

De Duitse doelman dacht er na een moeizame start aan om Camp Nou te verlaten, maar benadrukt nu blij en gelukkig te zijn bij de Catalaanse grootmacht.

Marc-André ter Stegen heeft in een exclusief interview met Goal en DAZN onthuld dat hij er in 2016 over heeft gedacht om Barcelona achter zich te laten. In de zomer van 2014 kwam hij over van Borussia Mönchengladbach, maar ondanks het vertrek van Victor Valdes en José Manuel Pinto kwam hij als tweede doelman achter Claudio Bravo niet verder dan wat bekerwedstrijden en enkele optredens in de Champions League.

Bravo was ook in het tweede seizoen de eerste keuze, terwijl Ter Stegen tot slechts zeven competitieduels kwam. Op dat moment overwoog Ter Stegen om de club te verlaten. Hij kon het niet langer aan om de belangrijkste duels aan Bravo te moeten laten. "In principe slaagden Claudio en ik er allebei in om goed met de situatie om te gaan. Hij is een geweldige keeper en verdiende zijn plek destijds. De coach had geen redenen om te wisselen en natuurlijk ga je dan nadenken."

"Je overdenkt je toekomst omdat speelminuten het allerbelangrijkste voor me zijn. Het zou ook niet beter zijn geworden als de trainer had gezegd dat ik in de competitie zou mogen keepen en Claudio in de andere competities. Dat is niet wat ik wilde en in 2016 ging ik dus nadenken over een vertrek", aldus de huidige concurrent van Jasper Cillessen.

"De club was de hele tijd volledig op de hoogte van mijn twijfels. Claudio en ik waren open over de situatie en we gaven aan het niet prettig te vinden. Toen kwam er op een moment een punt waarop het niet langer houdbaar werd en Barcelona koos duidelijk voor mij en ik denk dat ik het vertrouwen tot nu toe terug heb betaald." Bravo verliet de club en sloot in augustus 2016 aan bij zijn voormalig trainer Pep Guardiola, die hem naar Manchester City haalde.

Die uitkomst zorgde ervoor dat Ter Stegen de onbetwiste nummer 1 werd in Camp Nou en het seizoen erna speelde hij 46 wedstrijden. Nu hij ondanks de felle concurrentie van Cillessen toch de onbetwiste eerste doelman is, voelt de 26-jarige zich als een vis in het water bij de Spaanse koploper. "Het is geweldig hier. Ik houd van de stad, mijn vrouw is gelukkig en we hebben alles wat we nodig hebben. Natuurlijk mis ik mijn familie soms, maar ze kunnen altijd langskomen."

Of hij zijn carrière bij Barcelona af wil sluiten, kan hij echter nog niet zeggen. "Ik heb nog een contract voor drieënhalf jaar en hoe het er daarna uitziet weet ik nog niet. Maar wat ik wel kan zeggen is dat ik geniet van de huidige situatie. Ik ga elke dag met plezier naar de club." Barcelona neemt het zaterdag in La Liga op tegen aartsrivaal Real Madrid, die woensdag nog met 0-3 door de Catalanen werd geëlimineerd in de Copa del Rey.