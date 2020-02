'Exceptionele' Depay maakt met nieuwe update diepe indruk

Memphis Depay is momenteel druk bezig om te herstellen van een knieblessure.

De verwachting was dat de aanvaller van na een operatie dit seizoen niet meer in actie zou komen, maar de Oranje-international lijkt enorm snel te herstellen, zo blijkt uit updates van Depay op social media.

Jean-Michel Aulas, voorzitter van de Franse club, is blij dat het herstel voorspoedig verloopt. Aulas reageerde woensdag op Twitter op de laatste update van Depay. Let them talk while we work, meldde Depay, waarbij hij een video online zette waarin hij flink aan het trainen was.

"Hallo Memphis, gefeliciteerd", reageerde Aulas. "Maar zorg goed voor jezelf. We hebben je volgend seizoen ook nodig", aldus de voorzitter, die een zomerse transfer voor Depay dus niet ziet gebeuren.

Donderdag, op de presentatie van middenvelder Bruno Guimaraes, wordt Aulas gevraagd naar zijn reactie op Twitter. "Ik meldde me op Twitter om Memphis aan te moedigen", wordt hij geciteerd door RMC Sport.

"Ik ben enorm onder de indruk (van het herstel, red.). Het was ook een bericht om hem te laten weten dat we druk bezig zijn om hem hier te houden en om zijn contract te verlengen."

"Het was niet een 'we-gaan-het-wel-zien'-bericht, het was een bericht vol overtuiging. Wat Memphis doet in zijn herstelproces is exceptioneel."

"Dit komt ook door de mensen die de operatie hebben verricht en de mensen die nauw betrokken zijn bij zijn revalidatie."

"Het is een speler met een exceptionele persoonlijkheid, je moet hem vertrouwen", aldus Aulas over Depay, die nog tot medio 2021 vastligt.