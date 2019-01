Excelsior strikt spits: "Zag op internet dat de volgende tegen Feyenoord is"

Excelsior huurt Dennis Eckert voor het restant van deze voetbaljaargang van Celta de Vigo, zo melden de Rotterdammers via de officiële kanalen.

De 22-jarige spits sluit vrijdag aan bij de selectie. "Ik ben blij dat ik hier bij Excelsior ben", laat de aanvaller op de site van de Kralingers weten.

"Mijn eerste indruk van de club is erg goed. Natuurlijk is het hier allemaal wat kleiner dan ik bij Celta de Vigo gewend was, maar alles rond de club ziet er wel heel professioneel uit. Ik heb vandaag al kennisgemaakt met enkele spelers, de rest zal ik morgen voor de training wel ontmoeten", aldus Eckert, die een Duits/Iraanse vader en een Spaanse moeder heeft.



De aanvaller begon in de jeugd van 1. FC Köln en speelde ook voor Alemannia Aachen en Borussia Mönchengladbach. "Ik heb daar (Mönchengladbach, red.) vier jaar gespeeld en werd in die periode ook geselecteerd voor Duitsland Onder-19. Na een jaar in het tweede elftal daar ben ik vervolgens naar Celta de Vigo gegaan", aldus Eckert, die tien keer uitkwam in de hoofdmacht van de Spaanse ploeg.



Eckert vertelt dat het lastig voor hem was om speelminuten te krijgen. "Daarom heb ik nu de keuze gemaakt om naar Excelsior te komen. Ik hoop hier het komend half jaar veel speelminuten te kunnen maken en belangrijk te zijn voor het team. Het is hier op dit moment inderdaad wat kouder dan in Spanje, maar gelukkig ben ik dat vanuit Duitsland wel gewend", lacht hij.



"Ik volg het Nederlandse voetbal wel, maar wist eerlijk gezegd niet heel veel van Excelsior. Ik werd een paar dagen geleden gebeld over de interesse van de club en heb daarna met trainer Adrie Poldervaart gesproken. Zijn verhaal sprak me enorm aan en daarom heb ik de keuze gemaakt om het seizoen bij Excelsior af te maken. Ik zag op internet meteen dat de volgende wedstrijd tegen Feyenoord is, een mooi duel om mee te beginnen."