Excelsior strikt Moniz als opvolger van Poldervaart

Ricardo Moniz maakt het seizoen af als trainer van Excelsior, zo maakt de club uit Rotterdam maandagavond bekend via de officiële kanalen.

Moniz neemt bij de Kralingers het roer over van Adrie Poldervaart, die vanwege de teleurstellende resultaten opstapte. "Een grote eer", laat Moniz op de clubsite weten. “Dit is een mooie club, die naar mijn idee absoluut in de thuishoort”, vervolgt Moniz in een eerste reactie op zijn aanstelling. “ is een authentieke club, die altijd zichzelf is gebleven. Dat past bij mij. Bovendien wacht ons een mooie uitdaging met vijf finales. De missie voor de komende weken is zwart-wit: handhaving in de Eredivisie.”

“Het is zaak positiviteit uit te stralen en vertrouwen, en dus niet te twijfelen", vervolgt de oefenmeester. "De tijd is kort, maar elke dag kun je heel veel. Mijn indruk van Excelsior is positief qua spelstijl en infrastructuur. De club is trouw aan haar eigen principes en het is voor mij vooral de vraag waar ik iets kan toevoegen. Als je bijvoorbeeld die wedstrijd van zaterdag ziet (tegen , red.), dan maakt het nogal een verschil of je 0-1 voor of 1-0 achter komt.”

Zaterdag werd Moniz voor het eerst benaderd voor deze klus en hij was meteen enthousiast over de uitdaging. "Een club uit mijn geboortestad, dat maakt het voor mij extra bijzonder. Ik ben overigens op mijn zesde uit deze stad vertrokken, maar heb hier nog wel gewoond toen ik bij werkte. Dat was trouwens hier om de hoek in de Kralingse Kerklaan."

Als speler kwam Moniz uit voor , Haarlem, , KFC Eeklo en . Als trainer was hij onder meer werkzaam voor Feyenoord, , Hamburger SV, Red Bull Salzburg, 1860 München, Notts County, FC Eindhoven, Randers FC en AS Trencín. Met die laatste club schakelde hij begin dit seizoen in de voorronde van de Feyenoord uit.