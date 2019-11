Excelsior staat op tegen racisme met bijzondere actie in achttiende minuut

Het racisme-incident rondom Ahmad Mendes Moreira in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch houdt de gemoederen in Nederland al enkele dagen bezig.

wil de veelbesproken aanvaller een steuntje in de rug geven en zet derhalve een ludieke actie op touw. Tijdens het thuisduel met van vrijdag zal op elke stoel in het Van Donge & De Roo Stadion een rode kaart liggen met daarop de tekst 'Geef racisme de rode kaart'. Het is de bedoeling dat de kaarten in de achttiende minuut omhoog worden gehouden, als verwijzing naar het rugnummer achttien van Mendes Moreira.

"Afgelopen weekend hebben we moeten ervaren dat we er in Nederland nog niet altijd voor elkaar zijn", verwijst de leiding van Excelsior op de clubsite naar de incidenten tijdens het uitduel met Den Bosch van zondag.

Mendes Moreira werd racistisch bejegend door een gedeelte van de aanhang van de thuisclub. "Racisme is helaas blijkbaar nog steeds onderdeel van onze samenleving en dat heeft ons als club diep geraakt. Racisme mogen en kunnen we niet tolereren. Gisteren niet. Vandaag niet. Morgen niet."

Excelsior hoopt dat de supporters vrijdag ook de zaklamp van hun mobiele telefoon gebruiken in de achttiende minuut, zodat de sfeeractie een maximaal effect krijgt.

"Alleen als we staan voor elkaar, komen we verder. Samen winnen, samen verliezen maar vooral samen sterk. #SAYNOTORACISM #SAMENSTERK", zo besluit de directie van Excelsior het statement.