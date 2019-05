Excelsior scoort viermaal tegen AZ; geen zege PEC in laatste duel Stam

Excelsior heeft het reguliere seizoen in de Eredivisie op de zestiende plaats afgesloten. Het team van Ricardo Moniz zegevierde woensdagavond over AZ.

De Rotterdammers bleven , dat in eigen huis van verloor, zodoende voor. komt nu in de Keuken Kampioen Play-Offs op 19 en 22 mei uit tegen . Het duel tussen en , oftewel het laatste duel in de van NAC én het afscheidsduel van de naar vertrekkende Jaap Stam, eindigde doelpuntloos.



Excelsior - 4-2

De teams van Ricardo Moniz en John van den Brom hielden elkaar in de eerste 45 minuten op een 1-1 gelijkspel. Na dik twintig minuten nam de thuisploeg de leiding. Ali Messaoud en Elias Mar Omarsson kregen de bal niet in het doel, maar de rebound was voor Jeffry Fortes: 1-0. De voorsprong van de Kralingers bleef minder dan tien minuten staan. Teun Koopmeiners haalde van grote afstand uit en liet Alessandro Damen wél kansloos, enkele minuten nadat hij een vrije trap van de middenvelder had gekeerd. In het restant tot aan de rust ging het duel op en neer, maar dat leidde niet tot een doelpunt.



Dat veranderde na de onderbreking: Excelsior liep binnen twintig minuten fors uit. Ricardo van Rhijn tikte een voorzet van Siebe Horemans ongelukkig achter zijn eigen doelman en na een uur spelen ging de bal op de stip, na een aangeschoten handsbal van Albert Gudmundsson. Luigi Bruins faalde niet oog in oog met Marco Bizot: 3-1. In de 65e minuut kopte Omarsson een voorzet van Bruins binnen. Bijna vierduizend toeschouwers zagen hoe Bjorn Johnsen al snel voor de 4-2 tekende, maar een mirakel in de allerlaatste wedstrijd van Van den Brom op de bank van AZ bleef uit.



NAC Breda - PEC Zwolle 0-0

NAC hoopte met een overwinning afscheid te nemen van de Eredivisie. Daar wilde doelman Mickey van der Hart van PEC echter niet aan meewerken: in de slotfase van de eerste helft pareerde hij twee schoten van Mikhail Rosheuvel. Ook Ramon Pascal Lundqvist had het vizier niet op scherp staan, waardoor de eerste helft verstoken bleef van doelpunten. In de tweede helft waren er weinig goede mogelijkheden voor beide ploegen. Een kwartier voor tijd was er een kopkans voor Pelle Clement, maar hij knikte de bal over het doel van Benjamin van Leer. Zodoende nam NAC noch Stam afscheid met een zege.