Excelsior haalt opvolger van ontslagen Moniz weg bij FC Utrecht

Excelsior nam dinsdag vanwege de tegenvallende resultaten afscheid van trainer Ricardo Moniz.

De Rotterdammers hebben een dag later al een opvolger gevonden. Marinus Dijkhuizen, tot op heden werkzaam als assistent van John van den Brom bij , gaat namelijk per direct aan de slag in Kralingen.

laat via de officiële kanalen weten dat Dijkhuizen zich voor tweeënhalf jaar aan zijn nieuwe werkgever verbonden heeft.

Excelsior is geen onbekend terrein voor Dijkhuizen, die als speler al twee keer actief was voor de club. In 2014 debuteerde hij bovendien als trainer in het Van Donge & De Roo Stadion.

"Excelsior is bekend, de club heeft vertrouwen in mij en we zijn altijd loyaal geweest aan elkaar. Het is allemaal heel snel gegaan. Gisteren stond ik nog bij FC Utrecht op het veld, vandaag ben ik bij Excelsior."

"De situatie is natuurlijk wel anders dan zes jaar geleden. Toen volgde ik Jon Dahl Tomasson op, die naar Kerkrade vertrok om zich te verbeteren", reageert hij op zijn nieuwe aanstelling.

Dijkhuizen geeft aan dat hij snel de knoop door heeft moeten haken. De oefenmeester was eigenlijk liever pas aankomende zomer in Rotterdam teruggekeerd, maar Excelsior wilde hem per direct aanstellen.

"Dat snap ik ook, vanwege de lange termijn. Ik vind het niet prettig om FC Utrecht midden in het seizoen te verlaten, maar desondanks heb ik voor mijn ambitie gekozen."