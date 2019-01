Excelsior deelt ambitie om 'place to be' te worden en wil af van kunstgras

Excelsior wil natuurgras hebben in het Van Donge & De Roo Stadion. De Rotterdammers zijn in gesprek met enkele partners en de gemeente.

Een uitbreiding van het stadion zal cruciaal zijn voor de terugkeer van echt gras. "Wij hebben een wens, en daar hebben wij de gemeente bij nodig", vertelt directeur Ferry de Haan in gesprek met RTV Rijnmond .



"Als we deze plannen kunnen realiseren, betekent dat ook dat onze inkomsten zullen stijgen, waardoor we een echt grasveld kunnen financieren. Het onderhoud van gras kunnen we dan opnemen in het totaalplaatje", legt de sportbestuurder uit. Momenteel biedt het Van Donge & De Roo Stadion ruimte voor 4500 mensen. De capaciteit moet naar 7500 toeschouwers. Er liggen nog geen concrete plannen op tafel.



"We zijn geen club die 20.000 toeschouwers gaat trekken, dus we willen naar 7500 plaatsen toe", vertelt De Haan. "Daarvoor moet een grondige aanpassing gedaan worden, zodat Excelsior echt een place to be wordt. Als je een bepaalde ambitie hebt, moet je niet te klein gaan bouwen. Een capaciteit van 7500 is daarin een goed aantal."



"Qua toeschouwersaantallen, seizoenkaarthouders en losse kaartverkoop zijn we de laatste jaren absoluut gegroeid, wat dit een reële ambitie maakt", aldus De Haan. Naast het stadion moeten ook de faciliteiten van de jeugdopleiding en de amateurvereniging van de huidige nummer veertien van de Eredivisie aangepakt worden.