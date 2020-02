Ex-Mancunian Giuseppe Rossi gaat in Major League Soccer aan de slag

Giuseppe Rossi gaat voor het eerst in zijn vaderland aan de slag.

Real Salt Lake maakt donderdag via de officiële kanalen bekend dat de aanvaller een contract heeft ondertekend, na een periode waarin hij al meetrainde.

De in New Jersey geboren Italiaan, die dertig keer voor Italië uitkwam, werd in zijn loopbaan door veel blessureleed geteisterd. Rossi, 33 jaar, werd opgeleid door en vertrok op jonge leeftijd naar .

Na verhuurperiodes bij en Parma maakte hij in de zomer van 2007 voor tien miljoen euro de overstap naar , waar hij de beste periode uit zijn loopbaan beleefde. Hij kwam tot 82 doelpunten in 192 duels in alle competities.

Later droeg Rossi nog de shirts van , , en Genoa. Hij speelde op 20 mei 2018 zijn allerlaatste wedstrijd en was nadien vooral bezig met het definitief herstellen van de vele kruisbandblessures gedurende zijn loopbaan.

Hij trainde mee bij Manchester United en Villarreal alvorens hij zich bij Real Salt Lake meldde. Rossi is een welkome versterking voor trainer Freddy Juarez, die in aanvallend opzicht ook over onder meer Corey Baird, Sam Johnson, Jeizon Ramirez en Albert Rusnak kan beschikken.

Real Salt Lake start het nieuwe seizoen in de zaterdag tegen Orlando City.