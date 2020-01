Ex-Ajacied wilde niet naar PSG: "Ze deden alles, Ibrahimovic gaf me handje"

Ché Nunnely redde het niet bij Ajax, maar stond in het verleden in Europa te boek als een toptalent.

Toen de twintigjarige rechtsbuiten van in de jeugdopleiding van zat, klopten clubs als , en Paris Saint-Germain aan. "Maar mijn moeder en oma moesten niets weten van de buitenlandse interesse", zegt Nunnely in gesprek met ELF Voetbal.

Toch nam Nunnely een kijkje bij . "Op zo'n moment wordt er alles aan gedaan om je over te halen", zegt de Nederlands jeugdinternational. "Ik werd naar Parijs gehaald voor de kampioenswedstrijd van het eerste elftal. Stond ik daar als jonge jongen in de spelerstunnel en gaven sterren als Zlatan Ibrahimovic me een handje."

Nunnely had ook een kort gesprek met Gregory van der Wiel, destijds speler van PSG. "Hij zei: 'Paris is een mooie club, maar denk goed na wat je wil en wat het beste voor je is.' Dat maakte veel indruk. Dan moet je sterk in je schoenen staan om het aanbod af te wijzen."

"Bij Ajax had ik het echter ook goed naar mijn zin." Nunnely bleef de Amsterdammers trouw, maar besloot afgelopen zomer na twee seizoenen bij Jong Ajax naar Willem II te verkassen.

De moeder van Nunnely vond het verstandig van haar zoon om niet op de avances van onder meer PSG in te gaan. "Ik dacht altijd: als je iets wil bereiken, dan moet je bij het begin beginnen", zegt Jennifer Nunnely. "Dat was mijn visie op voetbal."

"Misschien dat we later zeggen: hadden we die zak geld in Parijs maar aangepakt. Maar in mijn ogen is het de bedoeling dat je vooral plezier maakt. We hebben Ché wel bewust naar Parijs laten gaan, zodat hij die wereld toch kon zien."