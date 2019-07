Ex-Ajacied houdt conditie op peil bij Jong Ajax: "Een klein, goed gezelschap"

Lesly de Sa is momenteel aanwezig bij Ajax om zijn conditie op peil te houden.

De 26-jarige buitenspeler, die op zoek is naar een nieuwe werkgever, traint momenteel mee bij Jong , zo heeft Mitchell van der Gaag bevestigd. "Afgelopen week zijn we begonnen met een klein groepje", aldus de trainer van de beloften in gesprek met Ajax TV.

"De meeste jongens trainen mee bij het eerste. Het is een klein groepje met jongens die terugkeren van blessures, zoals Hassane Bandé. Lesly de Sa houdt zijn conditie op peil. En er zijn een aantal jongens van de Onder-19. Een klein, maar goed gezelschap", aldus Van der Gaag, die sinds deze zomer de opvolger is van Michael Reiziger.

De Sa was jarenlang actief bij de Amsterdammers. Na verhuurperiodes bij en kwam hij in 2016 transfervrij bij Slovan Bratislava terecht. In 2017 werd De Sa verhuurd aan , maar mede door blessureleed kwam hij niet vaak aan spelen toe. Eerder liet De Sa in gesprek met Voetbalzone weten dat hij klaar was voor een terugkeer naar Nederland.



"Een aantal Nederlandse clubs heeft interesse getoond en daar ga ik nu mee rond de tafel", aldus De Sa begin juli. "In de afgelopen twee jaar heb ik veel gewerkt met performance trainers en fysiotherapeuten en daardoor heb ik geleerd hoe belangrijk het is te werken in een goede omgeving met de juiste mensen. Wat dat betreft ga ik mijn keuze ook op mijn gevoel maken."