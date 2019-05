Evra schoffeert Alexis Sanchez: "Sommige spelers komen alleen maar voor het geld"

Met de zesde plaats in de Premier League kende Manchester United een uitermate teleurstellend seizoen.

Met 2 doelpunten en 4 assists kent ook Alexis Sánchez een behoorlijk tegenvallend jaar. Patrice Evra stelt in gesprek met Sky Sports dat het geen verrassing is dat de Chileense aanvaller teleurstellend presteert in het shirt van the Red Devils. nam Sánchez anderhalf jaar geleden van en maakte van hem de bestbetaalde speler van de Premier League, maar tot dusver wist hij nooit te overtuigen op Old Trafford.

"Sommige spelers komen alleen maar voor het geld, ik ben niet bang om dat te zeggen. Ik heb niks tegen hem, maar toen ik van de deal met Sánchez hoorde, dacht ik dat het niets zou worden. Hij had ook naar kunnen gaan, zij boden minder geld", zegt Evra. "Bij City had hij wel beter voetbal gespeeld, het spijt me. Pep Guardiola had hem beter gemaakt", vervolgt de Fransman.

"Dus ik wil de echte reden weten dat hij voor United heeft gekozen? Vertel me niet dat hij als kind al fan was van United. Of hij wilde het geld of hij wilde de nummer één zijn, het shirt met nummer zeven nemen en een ster worden", stelt de 37-jarige Fransman. Sánchez speelde tot dusver 45 wedstrijden voor Manchester United, waarin hij 5 doelpunten en 9 assists verzorgde.



Een andere speler over wie de laatste tijd het nodige te doen is, is Paul Pogba. Afgelopen weekend doken er filmpjes op waarin te zien was hoe de Franse middenvelder uitgekafferd werd door enkele fans. "Het is niet zo dat ik Paul bescherm wanneer er iets gebeurt met fans, maar they are killing Paul" , zegt Evra over Pogba. "Alleen omdat hij Pogba is, met zijn kapsels, zijn dansjes, zijn Instagram en alles, wordt hij enorm bekritiseerd. Mensen vergeten wat voor speler hij is, alleen David De Gea en hij kunnen van deze selectie bij een grote club in Europa spelen."