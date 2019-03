Evra riskeert straf na bizarre uitspraken: "Dit is onaanvaardbaar en strafbaar"

Patrice Evra heeft na de Champions League-wedstrijd van PSG tegen Manchester United zich de woede op de hals gehaald van Franse homorechtengroepen.

De clubloze voetballer liet zich na het duel in Parijs gaan en dat lijkt een staartje te krijgen. Via Instagram plaatste Evra een filmpje waarin hij de spelers en supporters van de Franse topclub beledigt en dat valt niet in goede aarde bij de verenigingen Stop Homophobie, Mousse en Rouge Direct. "Het zijn uitspraken een voormalig aanvoerder van de nationale ploeg onwaardig. Ze moeten zwaar veroordeeld worden."



plaatste zich ten koste van voor de kwartfinales van de en dat wilde Evra na afloop maar al te graag weten. "Stop toch te supporteren voor clubs die nooit iets zullen winnen. Parijs, jullie zijn homo's! Homo's zeg ik, en het zijn de mannen die hier praten!" riep een uitbundige Evra in het filmpje. Later bood de oud-speler van the Red Devils zijn excuses aan, maar dat is voor de Rouge Direct niet voldoende. Zij gaan dan ook over tot actie tegen de voormalig Frans international.



"We willen niet dat de beledigingen van een voormalig aanvoerder van Frankrijk zomaar onbestraft blijven", laat woordvoerder Julien Pontes weten aan The Sun . "Er zijn veel mensen die naar hem luisteren, vooral jonge mensen. Er moeten sancties en straffen worden opgelegd aan diegenen die denken dat ze mensen kunnen beledigen vanwege hun seksualiteit. Dit is onaanvaardbaar en strafbaar volgens de wet. Als de heer Evra niet beseft hoe ernstig zijn woorden zijn geweest, willen we dat een rechter hem eraan herinnert."



Ook Stop Homophobie en Mousse laten zich niet onbetuigd. Zij kloppen bij het Openbaar Ministerie in Parijs aan en hopen op een straf voor Evra. "De uitspraken van Evra getuigen van een homofobie die in het voetbalmilieu normaal geworden is. Het zijn uitspraken die een voormalig aanvoerder van de nationale ploeg onwaardig zijn. Ze moeten zwaar veroordeeld worden", laat advocaat Etienne Deshoulières namens de organisaties weten in een persbericht.