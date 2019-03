Evra plaatst WhatsApp-geprek met Ronaldo op Instagram: "We gonna pass bro"

Patrice Evra heeft op Instagram een WhatsApp-gesprek tussen hem en Cristiano Ronaldo geplaatst.

Het gesprek vond plaats in de aanloop naar de return van tegen . Juve verloor de heenwedstrijd met 2-0, maar in de return werd het 3-0 voor La Vecchia Signora door drie doelpunten van Ronaldo. Vijf dagen voor de return in Turijn was Ronaldo er al van overtuigd dat hij en zijn ploeggenoten de achterstand weg zouden poetsen, zo blijkt uit het gesprek met Evra.



Evra en Ronaldo kennen elkaar vanuit hun gezamenlijke periode bij . De Fransman droeg daarna het shirt van Juventus, de club waar Ronaldo sinds dit seizoen onder contract staat. "Achter de schermen", begint Evra zijn tekst bij zijn post op Instagram . "Dit zijn berichten tussen mij en Cristiano, vijf dagen voor de geweldige comback! Dit toont het vertrouwen, de woede en de vastberadenheid van de beste speler ter wereld."

"We moeten zijn ouders en natuurlijk God bedanken voor deze aardige kerel en ongelofelijke speler. Bij iedere grote aangelegenheid, waar de druk groot is, bewijst mijn broer dat hij dé man is! Wees alsjeblieft niet jaloers, ik wil dit alleen maar delen. En als je het niet met me eens bent, dan kan ik niets voor je betekenen. Geniet van je leven, maar erken dat hij de allerbeste is."Ronaldo kreeg na de heenwedstrijd tegen Atlético Madrid veel kritiek omdat hij niet zijn gebruikelijke niveau haalde. Dinsdagavond was hij verantwoordelijk voor alle goals van Juventus en plaatste de Italiaanse topclub zich voor de kwartfinale. Vrijdag vindt de loting plaats in Nyon voor de kwartfinales en halve finales van de .