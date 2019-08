Evra: "Ik heb geen hekel aan Luis Suarez"

Patrice Evra blikt in de Engelse media terug op het schandaal rond Luis Suarez, die in 2011 werd bestraft voor racistische uitlatingen.

Enkele oud-spelers van United lieten maandagavond op het officiële clubkanaal weten dat ze Suarez graag in het shirt van The Mancunians zouden willen zien. United-fans zijn woedend, want ze zijn het incident tussen de Uruguayaan en Evra nog niet vergeten. Suarez kreeg destijds een schorsing van acht wedstrijden, omdat hij Evra voor 'negro' uitmaakte.

Toen de twee elkaar later dat seizoen weer tegenkwamen, weigerde de Fransman voorafgaand aan het duel zijn tegenstander de hand te schudden. "Ik heb daar veel doodsbedreigingen voor gehad. Maandenlang stond er bij mij thuis beveiliging voor de deur, 24 uur per dag", vertelt Evra nu in de Daily Mail .

Lees beneden verder

Ondanks alles wat er is gebeurd, koestert hij geen wrok richting Suarez. "Ik heb geen hekel aan hem. Ik heb hem nooit gehaat", aldus de linkspoot, die onlangs zijn loopbaan beëindigde en zich nu richt op een trainerscarrière. "Destijds had ik hem best willen slaan, maar iemand echt haten is voor mij onmogelijk. Ik heb geen haat in mijn hart."

De kans is zeer klein dat zich deze zomer gaat versterken met de oud-Ajacied. De Engelsen probeerden wel Paulo Dybala binnen te halen, in een ruildeal met Romelu Lukaku. Dybala wil echter bij blijven. Ook de komst van Mario Mandzukic naar Old Trafford lijkt erg lastig.

Manchester United voegde deze transferzomer Daniel James, Aaron Wan-Bissaka en Harry Maguire aan de selectie toe. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer begint het nieuwe Premier League-seizoen komende zondag op eigen terrein met de kraker tegen .