Everyday Eddie? Nketiah klaar voor een grotere rol bij Arsenal

De 20-jarige aanvaller scoorde al drie keer in een zomerse voorbereiding waarin de jeugd de belangrijkste focus is.

heeft nog wel de nodige zaken te doen, daar zal vrijwel iedereen het mee eens zijn. Er zijn een aantal posities die deze zomer moeten worden aangepakt als Unai Emery en zijn elftal met de beste Premier League-teams willen concurreren of ze zelfs willen inhalen.



Het lijkt erop dat er de komende dagen twee deals worden afgerond, aangezien William Saliba en Dani Ceballos erbij komen. En dat is broodnodig voor de club die de laatste weken vooral te maken had met negatieve krantenkoppen. Over een moeizame transferperiode en open brieven aan eigenaar Stan Kroenke.



Maar er zijn ook een paar kleine redenen om optimistisch te zijn, tenminste als het gaat om wat The Gunners al in huis hebben. Eén jongeling in het bijzonder viel op in de eerste oefenduels in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.



Eddie Nketiah scoorde zaterdagnacht twee keer in de 3-0 overwinning op , in het Bank of America Stadium in Charlotte. Hij staat nu op drie goals in drie duels. Sinds de start van het voorseizoen ligt de focus bij de Engelsen op jeugdige spelers. Reiss Nelson, Bukayo Saka en de Braziliaanse aanwinst Gabriel Martinelli leverden allemaal hun bijdrage. Maar Nketiah valt in de VS tot nu toe het meest op van allemaal.



Nketiah's eerste doelpunt ontstond na een prachtige pass van Sead Kolasinac, eentje die de 20-jarige Londenaar een niet te missen kans bood. Het was geen moeilijke bal om af te ronden, maar het talent stond wel gewoon op de goede plek en hij had de kalmte om te scoren.



De tweede goal? Opnieuw geen wereldgoal, want hij kwam aan het einde van een reeks passes die meer past bij de NFL's Carolina Panthers, dat zijn thuisduels in dit stadion speelt. Scheidsrechter Marcos Delgado had het spel om meerdere potentiële redenen kunnen stilleggen en spelers van Fiorentina waren dan ook furieus nadat Nketiah afwerkte op aangeven van invaller Alexandre Lacazette.



Als hij een kans kreeg, deed Nketiah tot nu toe altijd zijn werk. Bij zijn debuut in de League Cup in 2017 was hij binnen vijftien seconden al trefzeker, om vervolgens in blessuretijd nog een keer te scoren. In de laatste wedstrijd tegen maakte hij vorig seizoen zijn eerste Premier League-doelpunt. Daar komen zijn negen treffers in tien duels van Arsenal Onder-23 en de twaalf goals in dertien duels het jaar ervoor nog bij.



"Ik heb het gevoel dat ik me echt ontwikkel en me comfortabeler voel naarmate ik meer ervaring krijg", zei Nketiah. "Als jonge speler is het altijd moeilijk om in het team te komen, maar ik denk dat ik op een goed niveau zit. Ik voel me thuis in dit elftal en mijn teamgenoten hebben er altijd voor gezorgd dat ik me welkom voel."

Edward Nketiah is having himself a summer thus far 👌 pic.twitter.com/07SDwZyIdA — ESPN FC (@ESPNFC) July 20, 2019

Hij voegde toe: "Ik heb het gevoel dat velen van ons een kans hebben gehad en het team doet het nu goed. De jongere jongens doen het ook goed en we kunnen trots zijn op onszelf. Het is mooi om kansen te krijgen en te laten zien wat je kan, want je wil natuurlijk iedere week in de basis staan. Dit soort wedstrijden kunnen helpen om dat voor elkaar te krijgen."



Nketiah heeft die zaak nu zeker voorgelegd aan Emery. Zijn prestaties in de voorbereiding zijn een teken van progressie en ze bewijzen dat het talent bij de seizoensstart op z'n minst een kleine rol verdient. Als dat nog een stap te ver is, zou de speler in januari verhuurd kunnen worden. Maar Nketiah's spel deze zomer laat zien dat de stap naar het eerste elftal mogelijk niet meer zo ver weg is als eerst werd gedacht. Zeker niet nu er na het vertrek van Danny Welbeck een plekje vrij is in de selectie.



Het vertoonde spel van Nketiah was tegen Fiorentina het meest opvallende aspect van de dag. Wat betreft de spelers die normaal gesproken zeker zijn van een basisplek, viel vooral de inspanning van Lacazette op. De late assist van de Fransman op de 3-0 van Joe Willock plaatste een uitroepteken achter een duel waarin de spits een meer teruggetrokken rol had. Hij zakte ver terug om de bal op te halen en daarna het spel te creëren.



"Nketiah speelde vandaag goed. Hij scoorde twee keer, wat natuurlijk heel mooi is voor ons, maar hij maakte ook veel meters. En de ploeg werkte ook veel voor hem, dus dat is allemaal goed", reageerde Lacazette.



"Ik speel graag achter de spits - normaal gesproken is dat Pierre-Emerick Aubameyang - of met Mesut Özil achter me. Maar als ik samen met iemand anders speel, moet ik dieper spelen. Ik houd ervan om de bal op te pikken, dus voor mij was het een prima dag."



Terwijl de opkomst van Nketiah en de kwaliteit van Lacazette zeker geruststellend waren, is het jammer voor Emery dat beide aanvallers het grootste probleem van Arsenal niet kunnen verbloemen: de achterhoede.

In het eerste kwartier leek het opnieuw een wedstrijd te worden met kommer en kwel voor The Gunners. Dat is in deze tijd van het jaar niet gek, het is tenslotte pas de voorbereiding. Toch was er reden tot bezorgdheid, omdat de problemen die de verdediging het hele vorige seizoen teisterden vrijwel meteen opdoken.



Al in de tweede minuut schrok het Arsenal-publiek van een ingeleverde bal van Nacho Monreal en enkele momenten later gaf Shkodran Mustafi de bal op een presenteerblaadje aan een speler van Fiorentina. Kolasinac wist de fout van de Duitser te herstellen.



Met name Mustafi zag er geen moment comfortabel uit, ook al had Fiorentina moeite om echt iets gevaarlijks te doen met de kansen die er lagen. Arsenal controleerde de wedstrijd voor het grootste deel en dat is een geruststellende gedachte, aangezien er op het middenveld en voorin veel jonge spelers aan de aftrap verschenen.



Een speler als Nketiah zal niet het verschil maken tussen succes en mislukking voor Arsenal. Hij zal niet degene zijn die verantwoordelijk is voor een comeback van de Noord-Londenaren in de . Die verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de dure routiniers die voor hem in de pikorde staan en de nieuwe gezichten die er de komende dagen en weken nog bij komen.



Maar in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gaat het niet om die verantwoordelijkheden. In deze althans niet.



In dit voorseizoen van Arsenal gaat het om de spelers die Emery al heeft en op welke pionnen hij kan vertrouwen. Het gaat om jezelf te laten zien en wat dat betreft is de missie van Nketiah wel geslaagd.