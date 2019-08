Everton ziet bod op Zaha afgewezen worden; komst Sidibé nadert

De tijd begint te dringen voor the Toffees om de Ivoriaans international vast te leggen, terwijl de komst van de vleugelverdediger nabij is.

Een bod van 75 miljoen euro van , plus Cenk Tosun en James McCarthy, voor Wilfried Zaha is afgewezen door . The Toffees zijn de grootste gegadigden om de international van Ivoorkust vast te leggen, waarbij geen interesse meer heeft na hun komst van Nicolas Pépé van OSC.

Zaha wilde graag speler van the Gunners worden, het team waarvan hij als kind fan van was. Arsenal heeft echter financieel niet de middelen om de aanvaller aan te trekken, waarbij Palace 86 miljoen euro vraagt.

Bronnen hebben aan Goal verteld dat Everton hoopt de vleugelaanvaller voor het sluiten van de transferdeadline van donderdag 18.00 uur alsnog vast te leggen, ondanks dat de tijd begint te dringen.

Ondanks de terughoudendheid van Palace om spelers te betrekken in een transfer van Zaha op dit moment, heeft de ploeg van Roy Hodgson een afzondelijk akkoord bereikt om McCarthy voor 8,6 miljoen euro naar Selhurst Park te halen. De Ierse international ondergaat woensdag zijn medische keuring en zal vervolgens een driejarig contract tekenen.

Hoewel het lastig blijkt te zijn om Zaha vast te leggen, is Everton dichtbij de komst van 's rechtsback Djibril Sidibé. De 27-jarige Fransman, die in 2017 landskampioen werd met de club, wordt op huurbasis overgenomen.

Manager Marco Silva hoopt zijn aanval nog steeds te versterken voordat de transfermarkt sluit, terwijl een nieuwe centrale verdediger ook op de verlanglijst staat. Na de terugkeer van Kurt Zouma naar en het transfervrije vertrek van Phil Jagielka, zijn Michael Keane, Yerry Mina en Mason Holgate de enige volwaardige centrale verdedigers in de selectie.

De komst van een aanvallende speler wordt ook al belangrijk beschouwd. Dominic Calvert-Lewin heeft zich nog niet gevestigd als de nummer 1 spits van de club en de beste positie van Richarlison is die van schaduwspits. De Turkse international Tosun staat te koop, terwijl Moise Kean, die is overgenomen van , het seizoen zou kunnen beginnen als aanvalsleider, hoewel hij misschien tijd nodig heeft om zich aan te passen aan de Premier League.

Voor Everton begint het seizoen komende zaterdag met een bezoek aan, enigszins toevallig, Crystal Palace.