Everton wil niet voldoen aan vraagprijs Chelsea voor Batshuayi

Een transfer naar the Toffees is nog steeds onwaarschijnlijk voor de Belgische international, die zijn huurperiode bij Valencia wil beëindigen.

Everton is niet bereid om de vraagprijs van veertig miljoen euro van Chelsea voor Michy Batshuayi te betalen, ondanks de aanhoudende interesse om een nieuwe spits vast te leggen, zo begrijpt Goal.

Chelsea hoopt hun transferbedrag van 39 miljoen euro, dat ze in 2016 aan Olympique Marseille betaalden, terug te verdienen, zoals twee weken geleden voor het eerst werd onthuld.

The Toffees waardeerden Batshuayi aanvankelijk op ongeveer 20 miljoen euro en, door hun gebrek aan hoop van het sluiten met een deal met de Belgisch international, ze lieten Cenk Tosun niet toe om te vertrekken van Goodison Park.

Batshuayi zou graag een einde willen maken aan zijn huurperiode bij Valencia, waar hij slechts drie doelpunten maakte in in totaal 23 wedstrijden.

AS Monaco had een deal gesloten om de resterende zes maanden hun huurperiode van Batshuayi over te nemen, maar Chelsea wenste niet akkoord te gaan met de constructie omdat ze de voorkeur geven aan de verkoop van de spits.

Chelsea-manager Maurizio Sarri zou geen interesse hebben om Batshuayi terug te halen bij de selectie, waar Gonzalo Higuaín en Olivier Giroud de twee spitsen zijn in de selectie voor de rest van het seizoen.

Giroud had aanbiedingen om Chelsea in januari te verlaten, maar hij blijft het liefst tot het einde van het seizoen bij de club, waar hij een vertrek naar de Chinese Super League afwees.