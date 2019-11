Everton maakt melding van geslaagde operatie na horrorblessure Gomes

Everton is positief gestemd over de herstelperiode van André Gomes, zo melden the Toffees maandagmiddag via de officiële kanalen.

De Portugese middenvelder is inmiddels geopereerd en de verwachting is dat Gomes volledig zal herstellen van de zware enkelblessure die hij zondag opliep in het thuisduel met (1-1). In een eerder stadium werd nog gevreesd voor zijn loopbaan.

" kan bevestigen dat André Gomes vandaag een operatie heeft ondergaan aan zijn gebroken enkel, en dat deze ingreep bijzonder succesvol is verlopen", zo meldt Everton in het medische bulletin over Gomes. "André zal nog enige tijd in het ziekenhuis verblijven, waarna hij zal terugkeren op het trainingscomplex van Everton, om daar onder toezicht van onze medische staf aan zijn revalidatie te beginnen."

De huidige nummer zeventien in de Premier League is dankbaar voor de vele reacties die binnenkomen om Gomes een hart onder de riem te steken. "Mede namens André willen wij alle Everton-supporters én de gehele voetbalfamilie hartelijk bedanken voor het overweldigende aantal steunbetuigingen die we sinds de wedstrijd van zondag hebben mogen ontvangen."

Het ging zondag helemaal mis voor Gomes in de slotfase van het thuisduel met the Spurs. De ex-speler van incasseerde een harde tackle van Heung-Min Son, waarna hij al vallend in botsing leek te komen met Serge Aurier.

Son was erg ontdaan door het voorval, al wist de aanvaller van Tottenham een rode kaart niet te ontlopen. De Londense club gaat volgens de Evening Standard in beroep tegen de schorsing van Son.