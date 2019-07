Everton lonkt naar definitieve komst van Chelsea's Zouma

The Toffees willen hun succesvolle huurling van vorig seizoen graag behouden en hopen dat de Franse verdediger terugkeert naar de Merseyside.

wil zich graag definitief versterken met -verdediger Kurt Zouma, na zijn succesvolle huurperiode afgelopen seizoen op Goodison Park. De Franse international speelde vorig seizoen een belangrijke rol onder manager Marco Silva en Goal kan bevestigen dat de Portugees graag wil dat Zouma terugkeert om zodoende de continuïteit in zijn verdedigingslinie te behouden.

Chelsea zal naar alle waarschijnlijkheid ruim 33 miljoen euro vragen voor de 24-jarige, die nog een contract voor vier jaar heeft op Stamford Bridge. Zouma werd de afgelopen twee seizoenen uitgeleend. Voor zijn seizoen bij Everton speelde de stopper tijdens het seizoen 2017/18 voor Stoke City. Een beslissing over de toekomst van Zouma zal echter nog niet genomen worden totdat er een nieuwe manager is aangesteld in West-Londen.

Frank Lampard blijft in gesprek met Chelsea over de vacante positie. Hij heeft van zijn huidige club Derby County twee dagen vrijaf gekregen. Chelsea zal ruim vier miljoen euro moeten betalen om Lampard vast te leggen en er zijn ook gesprekken gaande om acht mensen vast te leggen die vorig seizoen deel uitmaakten van zijn technische staf bij the Rams. De verwachting is dat in de komende dagen een overeenkomst wordt gesloten. Verschillende eerder verhuurde spelers, inclusief Zouma, wachten op de uitkomst van die gesprekken voordat hun toekomst wordt bepaald.

Nu Gary Cahill na het aflopen van zijn contract op zondag is vertrokken, is er binnen Chelsea een plek open voor een centrale verdediger die Zouma mogelijk moet invullen. Lampard heeft echter nog andere keuzes. Hij zou voor de international van Wales Ethan Ampadu, aanvoerder van Engeland Onder-21 Jake Clarke-Salter of Fikayo Tomori, die afgelopen seizoen onder Lampard Speler van het Seizoen bij Derby werd, een plek vrij kunnen maken in zijn selectie.

Ondertussen heeft Chelsea aangekondigd dat Gonzalo Higuaín is teruggekeerd naar nadat ze ervoor gekomen hebben om de 17,5 miljoen euro niet te betalen om spits nog een seizoen te huren. Ook zullen ze geen 35 miljoen euro betalen om definitief in zee te gaan met de Argentijn.

Dat betekent dat Mateo Kovacic de enige zomeraankoop van Chelsea zal zijn. Hij zal voor 45 miljoen euro definitief worden overgenomen van . De komst van de international van Kroatië, die vorig seizoen op huurbasis voor the Blues speelde, werd zaterdag per ongeluk onthuld op de 'Fifth Stand'-app van de club. Hij moet echter nog wel officieel gepresenteerd worden via de officiële clubkanalen van Chelsea. De transfer kan gedaan worden omdat er vorig seizoen al een overeenkomst werd gesloten met Real over de te betalen transfersom en zodoende is het transferverbond niet van kracht.