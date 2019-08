Everton haalt op de valreep Iwobi in huis

Alex Iwobi maakt de overstap van Arsenal naar Everton. De Nigeriaan heeft op Goodison Park een contract voor vijf seizoenen.

In Engeland sloot de transfermarkt om 18:00 uur, maar door middel van een zogenaamde deal sheet kregen de betrokken partijen enkele uren erbij om de transfer af te ronden. zou een eerste bod van 32,5 miljoen euro van The Toffees hebben geweigerd. De club van 'director of football' Marcel Brands kwam daarna terug met een hogere som.

bracht donderdagavond laat naar buiten dat Iwobi de selectie komt versterken. Engelse media schrijven dat er 43 miljoen euro voor de 23-jarige vleugelspeler is betaald. Hij is daarmee de duurste speler geworden die Arsenal ooit heeft verkocht. Het record was in handen van Alex Oxlade-Chamberlain, die twee jaar terug voor zo'n 40 miljoen naar vertrok.

"Alex was een van onze belangrijkste targets deze zomer en ik denk dat hij een fantastische aanwinst voor Everton is", reageert manager Marco Silva op de officiële website van Everton. Iwobi is de zevende aanwinst na Jonas Lössl, André Gomes, Fabian Delph, Jean-Philippe Gbamin, Moise Kean en Djibril Sidibe.

Alex Iwobi speelde elf jaar in de jeugd van Arsenal en in september 2013 liet Arsène Wenger hem debuteren in het eerste elftal. In totaal kwam de Nigeriaanse international tot vijftien doelpunten in 149 officiële optredens.

Iwobi's laatste treffer voor The Gunners was eind mei in de verloren -finale tegen (4-1). Deze zomer behaalde hij met zijn land een bronzen medaille op de Afrika Cup.