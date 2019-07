'Everton en Marcel Brands willen stunten met komst van Diego Costa'

Everton is achter de schermen bezig om Diego Costa terug naar Engeland te halen, zo verzekeren diverse media in Engeland zondag.

Volgens de laatste berichten is het nog onduidelijk of de Merseyside-club kan voldoen aan de financiële wensen van en de aanvaller. De Spaanse Braziliaan staat naar verluidt hoe dan ook bijzonder hoog op de lijst met namen van director of football Marcel Brands.

De relatie tussen de dertigjarige Diego Costa en Atlético lijkt niet meer te lijmen. De spits werd medio april voor liefst acht wedstrijden geschorst toen hij in de topper tegen na 28 minuten al van het veld werd gestuurd: vier duels voor het beledigen van de arbiter en vier duels voor het fysiek belagen van de leidsman. De schorsing zit er inmiddels bijna op: hij mist alleen nog het eerste duel van het nieuwe seizoen in LaLiga.



Atlético is bereid om te luisteren naar aanbiedingen voor Diego Costa, die qua productiviteit geen schim meer is van de aanvaller in zijn eerste periode als Colchoneroén in dienst van . In 42 officiële duels sinds januari 2018 kwam hij niet verder dan 11 doelpunten, terwijl zijn salaris fors op de begroting van de Spaanse topclub drukt.



rondde tot dusver de komst van André Gomes en Jonas Lössl af, maar wil nog voor het einde van de transfermarkt een grote naam aantrekken. Grootaandeelhouder Farhad Moshiri staat ook in commercieel opzicht welwillend tegenover de komst van Diego Costa, terwijl manager Marco Silva een aanvallende versterking kan gebruiken. Dominic Calvert-Lewin en Cenk Tosun zijn de enige spitsen van naam in zijn selectie.



Het is ook nog onduidelijk of Diego Costa welwillend staat tegenover een transfer naar Goodison Park. Everton eindigde afgelopen seizoen als achtste en moest het -ticket zodoende aan de concurrentie laten. Een jaar geleden gaf de club veel geld uit aan de komst van onder meer Richarlison, Yerri Mina en Lucas Digne.