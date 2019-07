Everton en Juventus praten verder over transfer Kean

De Engelsen hebben van de Italiaans international hun topprioriteit gemaakt omdat ze hun aanval willen versterken voordat het seizoen begint.

is de onderhandelingen begpnnen met over een transfer van Moise Kean en naar verwachting zullen de besprekingen in de komende uren hervat worden om een deal te sluiten voor de Italiaanse international.

Juventus' sportief directeur Fabio Paratici overweegt momenteel afscheid te nemen van een aantal spelers. Er werd voor meer dan honderd miljoen euro uitgegeven aan nieuwe aanwinsten, waaronder verdediger Matthijs de Ligt, Luca Pellegrini en Merih Demiral.

Ze hebben 29,5 miljoen euro overgehouden aan de verkoop van Leonardo Spinazzola aan , maar ze willen nu afscheid nemen van aanvallers. De toekomst van Gonzalo Higuaín, Mario Mandzukic en Kean is allemaal onzeker, waar de negentienjarige Kean een doelwit is van the Toffees .

Bronnen in de buurt van de transfer hebben Goal verteld dat Everton al contact heeft gehad met I Bianconeri met betrekking tot de mogelijke transfer van de aanvaller en zij worden niet afgeschrikt door de vraagprijs van veertig miljoen euro inclusief bonussen.

Ondanks dat beide clubs blij zijn met de transfersom, zijn de onderhandelingen vertraagd omdat Juventus erop stond een terugkoopclausule in de overeekomst te plaatsen - iets waar Everton fel op tegen is.

Kean's zaakwaarnemer, Mino Raiola, is ook betrokken bij de gesprekken. Everton hoopt dat er een akkoord kan worden bereikt tussen alle partijen en zal de gesprekken maandag hervatten.

Everton wil deze zomer de aanval versterken, omdat het buitenspeler Ademola Lookman voor 24 miljoen euro heeft verkocht aan . Kean wordt gezien als een van de toptalenten in het Italiaanse voetbal. Hij was vorig seizoen zes keer trefzeker in dertien -wedstrijden voor Juventus, terwijl hij ook zijn debuut maakte voor de nationale ploeg en twee keer scoorde in zijn eerste drie wedstrijden.

Everto-manager Marco Silva heeft aangegeven graag nieuwe spelers te willen voordat het Premier League-seizoen begint en vertelde verslaggevers vorige week dat hij hun transferactiviteiten snel wilde afronden. "Het zou zo moeten zijn dat je echt competitief wilt zijn en het beter wilt doen dan vorig seizoen", zei hij. "Omdat we uiteindelijk dat is wat we willen: het beter doen dan vorig seizoen."

Lees beneden verder

Silva lijkt waarschijnlijk ook middenvelder Idrissa Gueye te moeten vervangen. De Senegalees wordt in verband gebracht met een transfer naar Paris Saint-Germain, maar het is wachten om te zien of die deal tot stand komt voordat hij een nieuwe middenvelder haalt.

"Natuurlijk weten we niet wat er met Gana zal gebeuren en er wordt veel gespeculeerd, maar laten we kijken wat er de komende dagen zal gebeuren", vervolgde hij. "Als Gana gaat, dan moeten we hem direct vervangen en moet er een speler komen met dat profiel, een duidelijke nummer 6."

1. -middenvelder Jean-Philippe Gbamin zou een mogelijke vervanger voor Gueye kunnen zijn, maar Everton's directe zorg is de komst van Kean. De gesprekken zullen vandaag nog worden voortgezet.