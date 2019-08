Everton doet succesvol zaken met Juventus en hengelt Kean binnen

Moise Kean heeft zich aan Everton verbonden, zo meldt de club via de officiële kanalen.

De van afkomstige aanvaller doorstond de medische keuring op Goodison Park zonder problemen en tekent een vijfjarig contract met the Toffees . Volgens verschillende Engelse en Italiaanse media betaalt dertig miljoen euro voor de negentienjarige Kean, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot maximaal veertig miljoen euro.

Everton en Juventus hebben volgens onder meer Sky Italia geen terugkoopclausule in de verbintenis laten opnemen. De Italiaanse kampioen heeft echter wel een eerste optie als een andere club zich bij technisch directeur Marcel Brands meldt voor de drievoudig Italiaans international. Kean gaat in Engeland naar verluidt drie miljoen euro bruto per jaar verdienen.

De kersverse aanwinst van Everton stond bij la Vecchia Signora voor zijn laatste contractjaar. Kean werd in deze transferperiode in Italië gelinkt aan als onderdeel van een mogelijke ruildeal met Matthijs de Ligt, al werd dat onlangs door directeur spelerszaken Marc Overmars stellig ontkend.

Ook werd met de aanvaller in verband gebracht. Kean kwam bij Juventus tot 8 doelpunten en 1 assist in 21 officiële wedstrijden in alle competities. In het seizoen 2017/18 werd hij nog verhuurd aan Hellas Verona. Hij verlaat de met twee landstitels, een Italiaanse beker en een Supercup op zijn palmares.

Kean is de vierde zomeraanwinst die Brands heeft weten te realiseren. André Gomes werd voor een transferbedrag van 25 miljoen euro definitief overgenomen van , terwijl Fabian Delph voor bijna 10 miljoen euro de overstap maakte van naar Everton. Jonas Lössl kwam transfervrij over van het naar de Championship gedegradeerde . Aan de andere kant nam Everton afscheid van Idrissa Gueye, voor wie Paris Saint-Germain 33 miljoen euro neerlegde.