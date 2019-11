Everton bevestigt doemscenario; Daily Mail vreest voor carrière Gomes

André Gomes heeft zijn enkel gebroken als gevolg van de tackle van Heung-Min Son in de wedstrijd tussen Everton en Tottenham Hotspur (1-1).

Dat hebben the Toffees zondagavond laat bevestigd. De middenvelder gaat maandag onder het mes. Een schatting van de herstelduur wordt nog niet gemaakt; de Daily Mail noemt de blessure 'mogelijk carrièrebedreigend'.

Al meteen leek sprake van een enkelbreuk, maar Gomes werd eerst onderzocht door leden van de medische staf van en door ziekenhuispersoneel. In het ziekenhuis bleek zijn rechterenkel gebroken.

Everton kondigt nadere updates aan wanneer er meer nieuws is. Manager Marco Silva liet na de wedstrijd al weten te wachten op meer duidelijkheid over zijn pupil. "Het is een slecht moment voor ons als team en als groep. Er is meer dan een voetbalwedstrijd, dat is het belangrijkste op dit moment", zei Silva.

De blessure van Gomes bracht een schokgolf teweeg in Engeland. Op beelden was te zien dat zijn voet een kwartslag draaide na de wilde tackle van Son, die werd bestraft met een rode kaart en zelf ook zichtbaar aangeslagen was. -manager Mauricio Pochettino stelde dat de Zuid-Koreaan 'kapot' was.

Lees beneden verder

"De situatie was heel verwarrend, het was lastig om rustig te blijven. Als je de actie op de beelden terugziet, kun je zien dat het absoluut niet zijn intentie was. André heeft heel veel pech gehad en de rode kaart voor Son was een beetje oneerlijk", stelde hij.

Voor de 26-jarige Gomes betekent zijn enkelbreuk zijn tweede ernstige blessure in zijn loopbaan. Vorig jaar stond hij tussen juli en oktober aan de kant met een spierblessure; in totaal moest hij toen 23 wedstrijden laten schieten.

Eerder in zijn carrière stond hij tweemaal vijf duels aan de kant vanwege een hamstringblessure (2016/17) en een spierblessure (2015/16). Gomes werd aan het begin van vorig seizoen op huurbasis overgenomen van en maakte een jaar later definitief de overstap naar Goodison Park.