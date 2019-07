Everton bereikt akkoord met Juventus over komst Kean

Het transferbedrag voor de Italiaanse international is inclusief bonussen, waarbij de vleugelspeler drie miljoen euro per jaar gaat verdienen.

heeft een deal gesloten om Moise Kean over te nemen van voor een bedrag van aanvankelijk 32 miljoen euro.

Goal meldde maandag dat een deal voor de Italiaanse international dichtbij was, aangezien manager Marco Silva zijn vleugel wil versterken. Goal kan nu bevestigen dat de negentienjarige naar Goodison Park zal verhuizen na een seizoen waarin hij zeven keer scoorde in zeventien wedstrijden voor Juve, dat voor het achtste seizoen op rij Italiaans landskampioen werd.

Het bedrag kan doormiddel van bonussen oplopen tot veertig miljoen euro, waarbij Kean een vijfjarig contract gaat tekenen met een jaarsalaris van drie miljoen euro. De overeenkomst voor de negentienjarige aanvaller komt op dezelfde dag dat the Toffees een akkoord bereikten over de verkoop van Idrissa Gueye voor dertig miljoen euro aan Paris Saint-Germain.

De komst van Kean, die de jeugdopleiding van Juventus doorliep en Italië op elk jeugdniveau vertegenwoordigde voordat hij zijn debuut in de hoofdmacht maakte in 2018, is een belangrijk signaal die eigenaar Farhad Moshiri afgeeft.

Everton-manager Marco Silva zei dat hij graag nieuwe spelers zou wilde verwelkomen voor de start van het Premier League-seizoen en vertelde verslaggevers vorige week dat hij hun transferactiviteiten snel wilde afronden. "Het zou moeten zijn dat je echt competitief wilt zijn en het beter wilt doen dan vorig seizoen. Omdat dat uiteindelijk is wat we willen: het beter doen dan vorig seizoen."

Op maandag bracht Everton een statement naar buiten waarin werd ontkend dat ze een tweede bod hadden uitgebracht op 's vleugelaanvaller Wilfried Zaha, nadat hun oorspronkelijke bod van 56 miljoen euro in het weekend was afgewezen. Er werd gesuggereerd dat het team van Silva had geprobeerd Palace naar de onderhandelingstafel te lokken met een bod van 59 miljoen euro plus James McCarthy en Cenk Tosun.