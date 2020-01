Éver Banega vertrekt bij Sevilla en tekent contract voor drie seizoenen

Éver Banega gaat Europa na dit seizoen verlaten. De Argentijnse middenvelder verkast aankomende zomer namelijk transfervrij naar Al Shabab.

Dat maakt de huidige nummer negen van de Saudi-Arabische competitie zaterdagavond bekend via de officiële kanalen.

Banega is al jarenlang een vaste waarde op het middenveld van en is ook dit seizoen onmisbaar bij de Spaanse club: trainer Julen Lopetegui deed in negentien van de twintig competitiewedstrijden een beroep op de middenvelder.

Het contract van Banega bij Sevilla loopt na dit seizoen echter af en de samenwerking zal niet verlengd worden.

Al Shabab kondigt vanavond via de officiële kanalen namelijk aan dat Banega zich na dit seizoen zal aansluiten bij de club. De 31-jarige middenvelder heeft voor drie seizoenen getekend bij de club uit Riyad en gaat mogelijk samenwerken met Luis García: de Spaanse oefenmeester zwaait momenteel de scepter bij Al Shabab.

Banega beleefde zijn doorbraak als prof in eigen land bij en speelde later voor onder andere , en . De competitiewedstrijd van Sevilla van vanavond tegen Granada moet hij missen vanwege een schorsing.