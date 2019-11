Éver Banega: "In alle eerlijkheid, Messi is nooit veranderd"

Éver Banega is al zijn hele leven bevriend met Lionel Messi en ondanks al het succes dat de Argentijn heeft gehad is hij niet veranderd.

Banega en Messi zijn beiden opgegroeid in de Argentijnse stad Rosario en speelden met elkaar in de jeugd, voordat Banega in 2000 als dertienjarige naar de opleiding van verhuisde.

Messi verhuisde een jaar later naar , maar het tweetal is goede vrienden gebleven, vooral toen Banega hem in 2008 volgde naar Spanje en hij tekende voor .

Het gedrag van Messi op het veld was de afgelopen dagen onderwerp van gesprek. Volgens Brazilaanse bondscoach Tite zei de aanvoerder van Argentinië tegen hem "zijn mond te houden", tijdens een vurige vriendschappelijke wedstrijd tussen beide landen vrijdag.

Thiago Silva beschuldigde Messi er daarnaast van de wedstrijd te controleren door de beslissingen van de scheidsrechter te beïnvloeden. De verdediger van Paris Saint-Germain suggereerde ook dat de scheidsrechter Messi een hand boven zijn hoofd hield vanwege zijn reputatie, iets waarvan hij gelooft dat de aanvaller ook profiteert in LaLiga.

Banega neemt het echter op voor de kleine dribbelaar. "In alle eerlijkheid, hij is nooit veranderd", vertelt Banega in gesprek met Goal . "Wanneer we elkaar ontmoeten, geven we elkaar een knuffel en praten we niet over voetbal. We praten over onze families en hoe het met ons gaat."

Op de vraag of Messi de beste speler is waarmee hij heeft gespeeld, vervolgt hij: "Ja, ik denk niet dat er nog zo'n speler is. Kijk naar alles wat hij heeft gepresteerd en in die tijd is hij bij de beste blijven horen. Ik denk dat hij de beste is."

Banega heeft nog een contract tot het einde van het seizoen bij zijn werkgever , maar hij maakt zich nog niet druk over een mogelijke verlenging. "Ik heb niet gezegd over een nieuw contract. Ik ben rustig omdat de waarheid is dat ik me erg op mijn gemak voel bij de club en ik geen haast heb."

"Ik ben hier erg gelukkig. Ik ben hier al vele jaren, mijn familie is gelukkig, mijn dochters zijn hier geboren en een terugkeer naar Argentinië is nog ver weg."