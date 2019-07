Eventuele huldiging Oranje Leeuwinnen vindt in Amsterdam plaats

Als het Nederlands vrouwenelftal komende zondag de finale van het WK wint, worden de kersverse wereldkampioenen in Amsterdam gehuldigd.

De eventuele huldiging is op dinsdag 9 juli en bestaat uit een rondvaart over de Amsterdamse grachten en een huldiging op het Museumplein. De Rondvaart start om 16.30 uur waarna de Oranjeleeuwinnen rond 18.00 uur worden verwacht op het Museumplein.

Speelsters en staf hebben nadrukkelijk aangegeven een publieke huldiging alleen gepast te vinden bij het behalen van de wereldtitel. Op verzoek van de KNVB heeft de Amsterdamse driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef) gekeken naar de mogelijkheden voor een eventuele huldiging in Amsterdam. "Hoewel het sportieve resultaat op zondag allesbepalend is, is het om organisatorische redenen noodzakelijk om al van start te gaan met de voorbereidingen", zo laat de KNVB weten.

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman is nog één zege verwijderd van de wereldtitel, al zal Oranje zondag in de finale tegen regerend wereldkampioen Verenigde Staten niet de favoriet zijn. De Amerikaanse vrouwen, die dinsdag Engeland met 2-1 versloegen, jagen op hun vierde WK-goud.