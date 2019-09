"Even wennen dat heel Nederland over je heen valt na zo'n wedstrijd"

Het Nederlands elftal won onlangs met 2-4 van Duitsland in de kwalificatiecyclus voor het EK van volgend jaar.

Niet elke international van Oranje kijkt met plezier terug op het duel in Hamburg. Denzel Dumfries speelde een matige wedstrijd tegen die Mannschaft en de vleugelverdediger van kreeg na afloop dan ook veel kritiek te verwerken.

"Daar zit je natuurlijk wel even mee. Het is ook wel even wennen dat het hele land over je heen valt na zo'n wedstrijd, maar je moet ook gewoon door", verklaart Dumfries tegenover FOX Sports .

"Dit hoort allemaal bij de ontwikkeling als speler. Op zo'n moment moet je even door de zure appel heen bijten na een mindere wedstrijd, maar je moet zeker niet bij de pakken neer gaan zitten en zielig doen. Zo zit ik niet in elkaar. Aan mij de taak om gewoon weer door te gaan en mij op de volgende wedstrijd te focussen."

Lees beneden verder

Dumfries gaat niet gelijk in gesprek met PSV-trainer Mark van Bommel na een mindere wedstrijd op club- of internationaal niveau. "Hij (Van Bommel, red.) kent me goed en hoeft me dus ook niet te motiveren. Ik vind het mooi en ben dankbaar dat ik het allemaal mag meemaken. We moeten het niet groter maken dan het is, tegen (5-0 overwinning, red.) hebben we als team weer lekker gespeeld."

Dumfries verlegt de aandacht naar , donderdag de eerste tegenstander van PSV in de groepsfase van de . "Het is een goede graadmeter van hoe ver we zijn", blikt de rechtsback alvast vooruit.

"Ik wil er alles aan doen om zover mogelijk te komen. We weten dat Sporting een goed elftal heeft. Je moet aan de bak, dat weet je. Maar ik heb veel vertrouwen in ons team." PSV speelt in de poulefase van de Europa League verder ook tegen Rosenborg BK en LASK Linz.