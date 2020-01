Europese topclubs balen stevig met verplaatsing Afrika Cup naar de winter

De Afrika Cup zal volgend jaar weer in januari en februari plaatsvinden.

De laatste editie van het landentoernooi werd in de zomer afgewerkt, een maatregel waar veel Europese topclubs blij mee waren, aangezien men in de wintermaanden dan 'gewoon' kon beschikken over Afrikaanse spelers.

Nu is de Afrika Cup echter weer verplaatst naar de winter.​ Het idee was dat de Afrika Cup in 2021 ook in de zomer zou worden gespeeld.

Op verzoek van organisator Kameroen is het toernooi echter verplaatst, mede vanwege de weersomstandigheden.

Zodoende lijken oude problemen weer op te gaan spelen bij veel clubs, die in het verleden stevig baalden hun spelers in januari en februari te moeten missen.

Onder meer in Engeland zullen veel coaches de verandering hekelen. Onder anderen Pierre-Emerick Aubameyang ( ), Sadio Mané, Mohamed Salah ( ) en Riyad Mahrez (Mancester City) kunnen in januari en februari lange tijd afwezig zijn bij hun clubs.

In Nederland zal vooral met Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui (Marokko) en André Onana (Kameroen) balen van het nieuws.