'Europese topclub in wording' PSV doet volgens Veronica Inside twee miskopen

De analisten van Veronica Inside zijn niet kapot van PSV-aanwinsten Ritsu Doan en Bruma.

Volgens zowel René van der Gijp als Johan Derksen hadden de Eindhovenaren afgelopen zomer niet de portemonnee hoeven trekken voor de aanvallers van respectievelijk en .

"Met Mohamed Ihattaren en Cody Gakpo, en ze hebben misschien nog een jeugdspeler die ik niet ken, had ik Doan niet gekocht hoor", zegt Van der Gijp. "Ik vind het geen geweldenaar. Voor een heel aardige speler, maar niet iemand die zoals bijvoorbeeld Steven Bergwijn een stap naar gaat maken."

"Dat gaat hij niet redden. Hij komt zoveel tekort: snelheid, lengte, kracht." Van der Gijp trekt de vergelijking tussen Doan en zijn landgenoot Keisuke Honda. "Doan is een aardige dribbelaar, maar ik vond Honda echt vier klasses beter."

Derksen is het eens met zijn collega-analist. "Ik denk ook dat PSV het plafond van Doan is", aldus Derksen, die ook de andere aankopen van PSV analyseert. "Bruma, die vind ik echt zwak. Maar Ryan Thomas, die is pas 24."

"Hij heeft natuurlijk een bijzonder nare blessure gehad, maar als hij fit wordt, vind ik dat wel een jongen met mogelijkheden." Van der Gijp heeft minder hoge verwachtingen: "Een beetje zoals Ramselaar en Maher." "Nou, hij heeft wel wat meer hoor", reageert Derksen.

Hoewel Derksen niet zo positief is over Doan en Bruma, kan de rest van de aanval van PSV hem wél bekoren. "PSV is zomaar uit het niets een Europese topclub aan het worden", stelt de oud-verdediger. "Grotere talenten dan die jongens die voorin lopen, bestaan er niet."

"In Nederland niet, maar buiten Nederland zie je er ook niet zoveel. Het technisch management hoeft alleen maar te zorgen voor één spelbepaler, die de openingen ziet en de passjes geeft."

"En ze moeten eigenlijk twee goede centrale verdedigers en een linksback hebben. Als je die weet te vinden, dan concurreer je met en doe je mee in de ."