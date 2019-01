Europees topscorer van 2018 verrast en gaat niet naar Liverpool

De toekomst van Munas Dabbur ligt bij Sevilla.

De nummer drie van LaLiga maakt woensdagavond via sociale media bekend dat de aanvaller in Spanje is gearriveerd voor een medische keuring. Dabbur maakt het seizoen echter af bij zijn huidige werkgever Red Bull Salzburg, zo verzekert de Oostenrijkse club in een statement. In de zomer zal Dabbur de overstap maken naar Sevilla, voor een geschat bedrag van vijftien miljoen euro.

De keuze van Dabbur voor Sevilla is verrassend te noemen. De Israëliër, dit seizoen topscorer van zowel de Europa League (zes doelpunten) als de Oostenrijkse Bundesliga (negen doelpunten) werd wekenlang met onder meer Liverpool in verband gebracht. Dinsdag schreef de Liverpool Echo dat Dabbur uitsluitend naar Liverpool wilde gaan, en dat hij het eveneens geïnteresseerde Valencia had bedankt voor de belangstelling. Nu blijkt echter dat beide clubs achter het net vissen.



De 26-jarige spits heeft een fantastisch 2018 achter de rug, waarin hij definitief een plek veroverde in het elftal van Red Bull Salzburg. Hij scoorde vorig kalenderjaar twaalf keer in Europees verband namens die Roten Bullen. Geen enkele speler trof in 2018 vaker het doel in de Champions League of de Europa League, waardoor voor het eerst sinds 2014 een andere speler dan Cristiano Ronaldo of Lionel Messi de topscorerstitel van een kalenderjaar in Europees verband opeiste.



Dabbur, wiens contract in Oostenrijk doorliep tot medio 2021, begon zijn carrière in Israël en speelde tussen 2011 en 2014 voor Maccabi Tel Aviv. Na 78 wedstrijden in de hoofdmacht van die club, waarin hij 23 keer scoorde, verliet Dabbur zijn geboorteland voor een avontuur in Europa. Via het Zwitserse Grasshopper kwam hij terecht bij Salzburg. Voor Grasshopper speelde hij, inclusief een verhuurperiode, 95 competitiewedstrijden en scoorde hij 46 keer. Bij Salzburg staat de teller op 65 duels en 33 treffers.