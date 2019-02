Europees succes Salzburg funest voor Nederland

Club Brugge is na donderdagavond met een dikke nederlaag bij FC Salzburg in de zestiende finales van de Europa League gestrand.

De ploeg van Ivan Leko had een week geleden voor eigen publiek weliswaar met 2-1 van de Oostenrijkse topclub gewonnen, maar het weerzien in Salzburg ging faliekant mis: 4-0. De nederlaag is bovendien slecht nieuws voor Nederland, dat alleen nog via Ajax punten kan scoren voor de coëfficiëntenranglijst van de UEFA.



Club Brugge was al na één helft beroofd van alle illusies om de achtste finales te bereiken. Een vroege strafschop van Munas Dabbur werd door doelman Ethan Horvath nog gekeerd, maar FC Salzburg gaf niet op en zette door. Na ruim een kwartier leverde slecht uitverdedigen van Sofyan Amrabat Xaver Schlager balbezit op en hij schoot hard raak: 1-0.



Een kwartier later nam Patson Daka, die door Stefano Denswil uit het oog was verloren, er 2-0 van en op slag van rust maakte hij zijn tweede van de avond. In de tweede helft was Club Brugge, waar Ruud Vormer eveneens in de basis stond, niet meer bij machte om iets terug te doen en verscheen Dabbur in de slotfase alsnog op het scorebord: 4-0.



Door de zege van FC Salzburg neemt Oostenrijk de elfde plaats van Nederland op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA over. De voorsprong van Nederland was al minimaal en door de winst van Salzburg heeft Oostenrijk nu 0,217 punt meer. Een goed resultaat van Rapid Wien tegen Internazionale kan de achterstand op Oostenrijk alleen maar groter laten worden.



Een elfde plaats betekent dat de landskampioen van 2019/20 rechtstreeks de Champions League in mag, op voorwaarde dat de Champions League-winnaar van 2020 zich ook via de reguliere competitie heeft gekwalificeerd voor het toernooi. Ajax is de enige overgebleven Nederlandse club in Europa. De ploeg van Erik ten Hag verloor het eerste achtste finale-duel met Real Madrid in de Champions League met 1-2.