Europees succes heeft keerzijde voor Ajax: geen huldiging bij bekerwinst

Mocht Ajax aanstaande zondag de TOTO KNVB Beker veroveren, dan volgt er geen officiële huldiging in Amsterdam, zo meldt AT5 donderdagmiddag.

Een eventuele zege op wordt alleen op het veld van De Kuip gevierd. De Amsterdamse club treedt drie dagen later alweer aan tegen in de return van de halve finale van de , waardoor er geen tijd is voor festiviteiten in de hoofdstad.

Voormalig -middenvelder Tomas Galàsek is gestrikt voor de prijsuitreiking. Bij winst van Ajax reikt hij de beker uit aan aanvoerder Matthijs de Ligt. De Tsjechische oud-middenvelder droeg tijdens zijn loopbaan ook het shirt van de Tricolores , maar wordt niet ingeschakeld bij een overwinning van de Tilburgers. Oud-trainer Piet de Visser mag in dat geval opdraven om de beker te overhandigen.



De Ajax-leiding is overigens wel van plan een huldiging te organiseren als de landstitel in de wacht wordt gesleept. Er zijn al gesprekken gaande met het stadsbestuur van Amsterdam over de invulling van de feestelijkheden. Een en ander hangt af van het resultaat tegen the Spurs in de returnwedstrijd in de halve finale van de Champions League. Het heenduel in Londen werd door de Amsterdammers met 0-1 gewonnen. Bij een gunstige uitslag plaatst Ajax zich voor de finale in Madrid op zaterdag 1 juni.



Zover is het echter nog niet. Na de bekerfinale tegen Willem II treedt Ajax nog twee keer aan in competitieverband. Zondag 12 mei komt naar de Johan Cruijff ArenA. Drie dagen later volgt de uitwedstrijd tegen , waar de Amsterdammers in 2016 nog het kampioenschap verspeelden. Het elftal van Erik ten Hag staat in punten gelijk met (beide tachtig), maar beschikt over een beter doelsaldo.