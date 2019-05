Europa League-zege Chelsea heeft gevolgen voor Ajax en PSV

De overwinning van op in de finale van de heeft gevolgen voor en met oog op het nieuwe -seizoen. De zege van the Blues in Baku betekent bovendien goed nieuws voor , dat zich als nummer drie van de nu rechtstreeks heeft geplaatst voor de groepsfase van de Champions League.

De winnaar van de Europa League plaatst zich automatisch voor de groepsfase van het volgende Champions League-seizoen. Omdat Chelsea zich als nummer drie van de Premier League al heeft geplaatst, komt een extra ticket vrij. Deze gaat op basis van de coëfficiëntenranglijst naar de nummer drie van Frankrijk: Olympique Lyon. Wanneer Arsenal de Europa League had gewonnen, had de ploeg van manager Unai Emery zich geplaatst voor de Champions League. Voor the Gunners was de finale in Azerbeidzjan nog de enige kans om zich te plaatsen, aangezien de vijfde plaats in de Premier League niet voldoende was.



Tegenstanders PSV

Omdat Lyon geen voorrondes meer hoeft te spelen in de Champions League, schuiven Medipol en LASK Linz een voorronde door. Zodoende blijft PSV in de tweede voorronde samen met FC Basel, Viktoria Plzen en Olympiacos over. De nummer twee van de en Viktoria Plzen beschikken niet over een geplaatste status, waardoor PSV in deze voorronde komt te spelen tegen FC Basel of Olympiacos. Wanneer Arsenal de Europa League had gewonnen, hadden de Eindhovenaren wél een geplaatste status gehad en waren Basaksehir, LASK Linz en Viktoria Plzen de mogelijke tegenstanders geweest. De loting vindt plaats op 18 juni.

In de derde voorronde is een geplaatste status voor PSV niet uitgesloten, maar dan moeten wel Basel en Olympiacos uitgeschakeld worden. Mocht dat het geval zijn, dan zijn Basaksehir, Krasnodar, LASK Linz en Viktoria Plzen de mogelijke opponenten in de derde voorronde. Als PSV erin slaagt de play-offs te bereiken, is de kans op een geplaatste status bijzonder klein. Van , Dynamo Kiev, Olympique Lyon, FC Basel, Olympiacos en moeten er liefst vijf afvallen als PSV bij de beste twee clubs behoort. De laatste horde op weg naar de groepsfase zal daarom naar alle waarschijnlijkheid bijzonder zwaar worden.

Lees beneden verder

Pot 2 voor Ajax

Als kampioen van Nederland stroomt Ajax in de derde voorronde van de Champions League in. Door de uitstekende Europese prestaties het afgelopen seizoen, is het team van trainer Erik ten Hag zeker van een geplaatste status in deze ronde. Clubs als FC Kopenhagen, Dynamo Zagreb en Celtic worden daardoor in deze voorronde ontlopen. Een mogelijke tegenstander van de Amsterdammers in de derde voorronde is PAOK Saloniki. Als Ajax de derde voorronde overleeft, is het eveneens zeker van een geplaatste status. Slavia Praag en Young Boys zijn al zeker van een plek in de play-offs, maar of Ajax een van deze clubs kan treffen is afhankelijk van clubs die vanuit de derde voorronde doorstoten.

Omdat Chelsea zich als Europa League-winnaar heeft geplaatst voor de Champions League, wordt het team van manager Maurizio Sarri bij de loting ingedeeld in Pot 1. Op basis van de coëfficiëntenlijst komt Ajax daardoor terecht in Pot 2. , , , , Shakhtar Donetsk en de verliezend Champions League-finalist ( of ) zitten ook in deze Pot en worden door Ajax ontlopen. Als Arsenal de Europa League had gewonnen, waren de Amsterdammers waarschijnlijk doorgeschoven naar Pot 3, dezelfde Pot die het hoogst haalbare is voor PSV.