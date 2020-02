Europa League-duel in Oostenrijk afgelast door extreme windstoten

De UEFA zet een streep door het Europa League-duel tussen Red Bull Salzburg en Eintracht Frankfurt.

Dat stond gepland voor donderdagavond om 21.00 uur. De weersomstandigheden in Oostenrijk maken voetballen onmogelijk: in Salzburg worden vanavond windstoten tot 120 kilometer per uur verwacht.

Donderdagmiddag is na een crisisberaad met beide clubs, de UEFA en de lokale autoriteiten besloten om de wedstrijd in de zestiende finales van de af te gelasten.

Vorige week eindigde het heenduel in Frankfurt in een 4-1 overwinning voor de Duitsers. Wanneer de wedstrijd in kan worden gehaald, is nog niet bekend. De UEFA en de betrokken partijen zoeken momenteel naar een geschikte datum.

Er staat donderdagavond nóg een Europa League-wedstrijd in Oostenrijk op het programma: gaat 130 kilometer ten noordoosten van Salzburg op bezoek bij LASK Linz.

Volgens de laatste berichten worden in Linz geen extreme weersomstandigheden verwacht, waardoor het duel van AZ niet bedreigd wordt. AZ sleepte vorige week in eigen huis een 1-1 gelijkspel uit het vuur tegen LASK.