Euro 2020: Welke landen zijn gekwalificeerd voor de eindronde?

Welke landen hebben zich verzekerd van een ticket voor deelname aan het Europees kampioenschap volgend jaar?

Euro 2020 vindt pas in juni 2020 plaats, maar veel landen verzekeren zich van deelname aan het toernooi in oktober en november.

Aan het toernooi, dat wordt gespeeld op locaties in heel Europa, zullen in totaal 24 landen deelnemen, waar de beste teams naar verwachting hun opwachting zullen maken.

Er is echter altijd ruimte voor verrassing, zelfs als het aantal deelnemende landen is toegenomen.

Goal zet de landen op een rij die zich gekwalificeerd hebben en degenen die nog kans maken op deelnamen.

Gekwalificeerde landen Euro 2020

Een totaal van twintig landen - de eerste twee landen in elk van de tien groepen - plaatsen zich automatisch voor Euro 2020.

Gekwalificeerd in de groepen

Groep Winnaar Nummer twee A N.N.B. N.N.B. B N.N.B. N.N.B. C N.N.B. N.N.B. D N.N.B. N.N.B. E N.N.B. N.N.B. F N.N.B. N.N.B. G Polen* N.N.B. H N.N.B. N.N.B. I België* Rusland* J Italië* N.N.B.

*Kan nog groepswinnaar of nummer twee eindigen

Gekwalificeerd via de play-offs

Naast de twintig landen die zich kwalificeren via de reguliere kwalificatie door bij de eerste twee in de tien groepen te eindigen, zullen er vier landen zijn die zich kwalificeren via de play-offs.

In totaal zullen zestien landen betrokken zijn bij de play-off fase en hun plaats werd bereikt via de UEFA - hoewel er nog ruimte voor verandering is.

De loting voor de play-offs vindt plaats op 22 november 2019, waarbij de wedstrijden vervolgens in maart 2020 plaatsvinden.

Plek Route A Plek Route B 1 N.N.B. 1 N.N.B. 2 N.N.B. 2 N.N.B. 3 N.N.B. 3 N.N.B. 4 N.N.B. 4 N.N.B.

Plek Route C Plek Route D 1 Schotland 1 Georgië 2 N.N.B. 2 N.N.B. 3 N.N.B. 3 N.N.B. 4 N.N.B. 4 Wit-Rusland

Groep A

Engeland heeft op 11 oktober de kans laten liggen om zich te kwalifieren voor Euro 2020 nadat ze verloren van Tsjechië.

Als ze Bulgarije verslaan en Kosovo verlist van Montenegro, is plaatsing voor de eindronde alsnog een feit.

De Tsjechen strijden met Kosovo voor plaatsing. Kosovo kan zich in hun korte geschiedenis als onafhankelijk land voor het eerst plaatsen voor groot toernooi bereiken.

Groep B

Oekraïne gaat aan kop in Groep B en zij zullen het eerste land uit die groep zijn dat zich plaatst voor Euro 2020 als ze minstens een punt pakken tegen Portugal.

Regerend Europees kampioen Portugal staat momenteel tweede, waar Servië ook nog kans maakt op plaatsing voor de eindronde.

Groep C

Duitsland, Nederland en Noord-Ierland strijden om de kwalificatieplaatsen in Groep C.

Omdat de verschillen tussen de drie landen erg klein zijn, zullen de laatste groepswedstrijden in november pas uitsluitsel geven over de einduitslag.

Wit-Rusland gaat de play-offs in.

Groep D

De strijd om de kwalificatieplaatsen in Groep D gaat tussen Ierland, Zwitserland en Denemarken. Ierland kwalificiteert zich als ze dinsdag van Zwitserland winnen.

Georgië kan zich niet direct meer kwalificeren, maar ze gaan door naar de play-offs.

Groep E

Kroatië is er op 13 oktober niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor Euro 2020 nadat het op bezoek bij Wales met 1-1 gelijkspeelde.

Buiten Kroatië om gerekend, ligt de strijd wagenwijd open. Slowakije en Hongarije hebben de beste papieren om de tweede plek in de groep op te eisen, waar Wales nog hoop houdt.

Groep F

Spanje heeft de controle over Groep F en kwalificeert zich als ze minstens een punt pakken tegen Zweden.

Buiten la Roja strijden Zweden, Roemenië en Noorwegen om de tweede plek.

Groep G

Groep G is een zeer competitieve aangelegenheid, waarbij vijf van de zes landen nog steeds een realistische kans hebben op plaatsing.

Polen heeft de kwalificatie voor Euro 2020 veiliggesteld na een 2-0 zege op Noord-Macedonië. Noord-Macedonië strijd samen met Oostenrijk, Slovenië en Israël om het tweede ticket.

Groep H

Groep H, waar wereldkampioen Frankrijk in speelt, is spannend tot aan de laatste wedstrijden.

Naast les Blues zijn Turkije, IJsland en, in mindere mate, Albanië allemaal in de race voor plaatsing voor Euro 2020.

Turkije en Frankrijk streffen elkaar tijdens de achtste wedstrijden. De Turkijken kwalificeren zich als ze winnen en IJsland niet wint tegen Andorra, of als ze gelijkspelen en IJsland verliest.

Frankrijk kwalificeert zich als ze Turkije verslaan of als ze gelijkspelen en IJsland verliest of gelijkspeelt. Ze hebben ook kans op plaatsing als ze verlizen, maar dan moet IJsland verliezen en Albanië niet winnen tegen Moldavië.

Groep I

België werd het eerste land dat zich kwalificeerde voor Euro 202 toen ze San Marino op 10 oktober versloegen.

Rusland vergezelde hen nadat ze Cyprus op 13 oktober versloegen.

De hoop van Schotland op plaatsing is daarmee versloegen, ze de play-offs bieden nog een uitweg.

Groep J

Italië werd het tweede land dat de Euro 2020-kwalificatie veiligstelde toen ze Griekenland op 12 oktober met 2-0 versloeg

Finland en Armenië strijden om de tweede plek, waar Bosnië-Herzegovina nog een kleine kans heeft.