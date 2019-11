Euro 2020: Welke landen gaan naar de play-offs?

Welke landen hebben zich verzekerd van een ticket voor deelname aan het Europees kampioenschap volgend jaar?

Euro 2020 vindt pas in juni 2020 plaats, maar inmiddels kunnen we de meeste deelnemers al invullen nu de kwalificatie bijna is afgelopen. Het toernooi, dat wordt gespeeld op locaties in heel Europa, zal in totaal 24 landen herbergen.

Goal zet de landen op een rij die zich gekwalificeerd hebben en degenen die nog kans maken op deelname via de play-offs.

Gekwalificeerde landen Euro 2020

Een totaal van twintig landen - de eerste twee landen in elk van de tien groepen - plaatsen zich automatisch voor Euro 2020.

Gekwalificeerd in de groepen

Groep Winnaar Nummer twee A Engeland Tsjechië B Oekraïne Portugal C Duitsland * Nederland * D Zwitserland Denemarken E Kroatië N.N.B. F Spanje Zweden G Polen Oostenrijk H Frankrijk * Turkije * I België Rusland J Italië N.N.B.

*Kan nog groepswinnaar of als nummer twee eindigen

Kwalificatie via de play-offs

Naast de twintig landen die zich kwalificeren via de reguliere kwalificatie door bij de eerste twee in de tien groepen te eindigen, zullen er vier landen zijn die zich kwalificeren via de play-offs.

In totaal zullen zestien landen betrokken zijn bij de play-off fase en hun plaats werd bereikt via de UEFA en de einduitslag in de poules.

De loting voor de play-offs vindt plaats op 22 november 2019, waarbij de wedstrijden vervolgens in maart 2020 plaatsvinden.

Plek Route A Plek Route B 1 N.N.B. 1 Bosnië & Herzegovina 2 N.N.B. 2 N.N.B. 3 IJsland 3 N.N.B. 4 N.N.B. 4 N.N.B.

Plek Route C Plek Route D 1 Schotland 1 Georgië 2 Noorwegen 2 Noord-Macedonië 3 Servië 3 Kosovo 4 N.N.B. 4 Wit-Rusland

** Bulgarije, Israel, Noord-Ierland en Roemenië zijn ook al geplaatst voor de play-offs, maar hun indeling staat nog niet vast.

Groep A

Engeland was met afstand de sterkste in Groep A, waar Tsjechië uiteindelijk best of the rest werd. Kosovo en Bulgarije mogen dankzij hun resultaten in de Nations League deelnemen aan de play-offs.

Groep B

Oekraïne werd het eerste land dat zich via Groep B plaatste voor het EK na de 2-1 zege op Portugal in oktober. De regerend Europees kampioen Portugal voegde zich later alsnog bij de EK-gangers.

Groep C

Duitsland en Nederland zijn al gekwalificeerd voor het EK, maar pas op dinsdagavond weten we wie als groepshoofd eindigt. Oranje moet hopen op puntverlies van de concurrent, terwijl het zelf Estland als tegenstander treft. Wit-Rusland gaat de play-offs in.

Groep D

Zwitserland kwalificeerde zich op de slotdag in stijl door Gibraltar met 1-6 te verslaan. Denemarken hield in Ierland met moeite stand, maar heeft wel genoeg aan het gelijke spel voor plek 2.

Groep E

Kroatië is er op 16 november als eerste land in Groep E in geslaagd om zich te kwalificeren. Een 3-1 zege op Slowakije volstond.

Achter de verliezend WK-finalist van 2018 is het nog spannend. Wales plaatst zich als het wint van Hongarije, terwijl dit andersom ook geldt. Bij een gelijkspel kan Slowakije profiteren als het van Azerbeidzjan wint.

Groep F

Spanje werd het zesde land dat zich voor het EK plaatste na een gelijkspel tegen Zweden. De Scandinaviërs volgden het voorbeeld uiteindelijk met een zege op Roemenië, dat nog wel net als Noorwegen de play-offs in mag.

Groep G

Polen verzekerde zich in oktober van kwalificatie door Noord-Macedonië te verslaan en Oostenrijk deed een maand later hetzelfde om ook een ticket te bemachtigen.

Groep H

Groep H, waar wereldkampioen Frankrijk in speelt, is spannend tot aan de laatste wedstrijden. Les Bleus zijn net als Turkije al geplaatst, maar de groepswinst wordt pas op de laatste speeldag vergeven.

Groep I

België werd het eerste land dat zich kwalificeerde voor Euro 202 toen ze San Marino op 10 oktober versloegen. Rusland vergezelt hen nadat ze Cyprus op 13 oktober kansloos lieten.

De hoop van Schotland op plaatsing is daarmee vervlogen, al bieden de play-offs nog een uitweg.

Groep J

Italië werd het tweede land dat de Euro 2020-kwalificatie veiligstelde toen het Griekenland op 12 oktober met 2-0 versloeg.

Finland greep in november het laatste ticket en dat is een primeur, want het land nam nog nooit deel aan een EK of WK.

Alle uitslagen in de poules zijn hier te vinden.